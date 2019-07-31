"Унижала сексуальное достоинство": убийца московской секс-блогерши рассказал о мотиве (видео)

Максим Гареев признался в содеянном / скриншот

В конце июля в съемной квартире в Москве нашли убитой 24-летнюю популярную секс-блогершу Екатерину Кагарланову. Вскоре правоохранители задержали подозреваемого - возлюбленного девушки, 33-летнего айтишника Максима Гареева.

Следком РФ опубликовал видео допроса Гареева, во время которого он признался в содеянном и пояснил мотивы своего поступка.

"Она неоднократно меня оскорбляла, унижала мое сексуальное достоинство и принижала мои финансовые возможности. Я не смог выдержать и нанес ей не менее пяти ударов ножом", - рассказал подозреваемый.

По его словам, убийство он совершил 26 июля. Гареев также говорит, что раскаивается в содеянном. Молодой человек пообещал следствию всю необходимую помощь в расследовании.

Видео задержания Максима Гареева:

Убитая Екатерина Кагарланова училась в медвузе и активно вела блог в соцсетях, в котором рассказывала о сексе и путешествиях. Кроме того, девушка принимала участие в откровенных фотосессиях и не стеснялась публиковать получившиеся снимки в Сети. На нее были подписаны свыше 80 тысяч человек.

Екатерина Кагарланова / Instagram katti_loves_life

Труп Кагарлановой нашел хозяин квартиры, которую Екатерина снимала около двух лет. Девушке перерезали горло и она была полностью голой. Само тело лежало в чемодане.

Напомним, в реке Рейн в Германии нашли убитой известную украинскую артистку. 33-летнюю Аллу Кликшту объявили в розыск после того, как она не вышла на работу. Последний раз ее видели в апреле. Наша соотечественница работала в парке развлечений Европа-Парк в немецком городе Руст. Алла Клишта принимала участие в шоу под названием Night Beat Angels.

По данным полиции, Клишту убили, а после бросили в воду. Подробности преступления не разглашаются. Также стало известно, что арестован экс-бойфренд артистки - 30-летный парень, но официальных обвинений не предъявили.