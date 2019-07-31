Половой мститель: мужчина-гомофоб самолично кастрировал транссексуальную путану

Елена Л. / "ВКонтакте"

В Санкт-Петербурге мужчина-гомофоб под видом клиента произвел кастрацию транссексуалки, оказывающей интимные услуги.

Соответствующее сообщение опубликовал паблик Must со ссылкой на источники в полиции. По их данным, 28-летний Николай Д. через социальные сети вышел на 25-летнюю транссексуальную секс-работницу Евгению Л.. Затем он оформил заказ на секс-услуги на дому.

В ночь с 27 на 28 июля молодой мужчина, вооружившись бритвенным лезвием, направился по месту жительства ледибоя. Далее, Николай, используя физическое превосходство, скрутил Евгению, вынул лезвие и немедленно ампутировал тестикулы жертвы.

Читайте такжеВ США проститутка угнала авто у похотливого полицейскогоДалее злоумышленник скрылся, а окровавленная транс-леди вызвала скорую помощь и в полицию. Вскоре Николай был задержан. Во время допроса он рассказал, что на такой жуткий поступок его толкнула жгучая ненависть к представителям ЛГБТ-сообщества. Сейчас задержанному грозит до восьми лет в тюрьме.

Транссексуалке-путане же светит штраф в размере от тысячи до пяти тысяч рублей, который предусмотрен законодательством РФ за занятие проституцией

Напомним, ранее в России участковый полицейский около часа уговаривал клиента расплатиться с путаной за секс. До этого российский парень избил секс-работницу битой за некачественный оральный секс.