Монстр с Нибиру прокусил Солнце: в августе наступит конец света - уфологи

1 августа 2019, 05:29

В середине августа огнедышащий монстр с Нибиру устроит конец света на Земле, убеждены уфологи.

Монстр с Нибиру устроит конец света на Земле в августе / vistanews.ru

Давеча астрономы заметили на Солнце гигантскую пробоину. Учёные убеждены, что подобное явление со светилом произошло впервые.

В то время, как сотрудники NASA только приступили к изучению феномена, уфологи из США сделали сенсационное заявление.

По словам уфологов, из Солнца выскочил всесокрушающий монстр Нибиру – огнедышащий дракон. Он просто прокусил в светиле огромную дыру и оказался на свободе.

По словам экспертов в области изучения космоса, об этом чудовище знали все древние цивилизации. Масла в огонь подлила недавняя находка британских археологов.

К слову, в центральной части Африки во время раскопок из земли извлекли каменную маску.

Ученые сразу определили, что маска оказалась в том месте из Древнего Египта. По информации, на маске изображено лицо пришельца. На лбу пришельца нарисовано Солнце. Вокруг него изображены 12 символов – знаков Зодиака.

Но самое важное, по словам уфологов, находится внутри солнечного диска. А там изображено лицо с глазами устрашающей рептилии.

Американские уфологи настаивают, что найденная маска ведет к планете смерти Нибиру. Ибо страшная рептилия на ней – точь-в-точь, как изображения аннунаков в Шумере.

Находка археологов ведет к Нибиру / vistanews.ru

Кроме того, уфологи обратили внимание на то, что борзописцы древнего Египта рассказывали о драконе хаоса Апопе, который постоянно сражался с богом Ра (бог Солнца). В той схватке победило Солнце – оно заглотнуло устрашающую рептилию.

Читайте такжеНибиру "сожрала" Венеру: планета смерти готовится напасть на Землю - уфологиНо древние борзописцы также говорили и о том, что дракон в свое время выскочит из Солнца и превратит Землю в "обугленный труп".

Таким образом, настаивают уфологи, пробоина на Солнце означает только одно – ненасытный пожиратель планет проснулся и удрал из заточения.

О том, что дракон с загадочной планеты Нибиру уже на подходе к Земле, свидетельствуют аномальное повышение температуры в Европе и масштабные лесные пожары в российской Сибири.

С каждым днём, говорят уфологи, на Земле будет становиться жарче. А когда огнедышащий монстр с Нибиру окажется между Венерой и Землей, температура поднимется настолько высоко, что асфальт на Земле будет плавиться, как снег в огне.

Уфологи предупреждают, что это будет началом конца света.  

А наступит конец света на Земле, по подсчетам уфологов, когда всесокрушающий монстр с Нибиру ворвется на Землю  - произойдёт это в середине августа, передает vistanews.

Напомним, ранее сообщалось, Нибиру "съест" Солнце. Эксперты в области изучения космоса убеждены, что черная планета Нибиру может занять место Солнца, она его попросту "съест". Для этого планете смерти стоит всего лишь стать немного ярче.

Как бы это не звучало абсурдно, но уфологи говорят, что именно это и входит в коварные планы пришельцев с Нибиру. Они не собираются повышать мощность своей планеты-"убийцы". Тем не менее, важно понимать, что столь маленькая яркость Нибиру не позволит в полной мере поддерживать жизнь на Земле. Поэтому замена Солнца неизбежно приведёт к гибели всего живого на Земле. 

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