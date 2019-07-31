В Конгрессе обеспокоены: в США вспышка активности НЛО

В США не исключают, что новую технику можно принять за НЛО / Фото: скриншот из видео

Член Конгресса США, республиканец Марк Уокер потребовал от министра военно-морских сил Ричарда Спенсера обнародовать расширенный комментарий относительно всплеска информации об активизации неопознанных летающих объектов.

"Если данные верны, неопознанные летающие объекты могут представлять серьезную угрозу безопасности для нашего военного персонала и оборонного аппарата", - цитирует конгрессмена Naked Science.

По словам Уокера, как в США, так и в других странах, военные пилоты все чаще стали фиксировать объекты, похожие на НЛО. Политик требует, чтобы в ВМС объяснили природу обнаруженных летчиками явлений. Он не исключает, что видение может быть связано с китайскими гиперзвуковыми самолетами, а не с инопланетными существами.

Издание The Drive отмечает, что информация о нашествии НЛО совпала с повсеместным внедрением новых радиолокационных станций на истребителях, которые оснащены инфракрасной системой поиска. Ряд экспертов высказывают гипотезы, что НЛО могут оказаться недостаточной отлаженной новой техникой.

Напомним, 2 июня в небе над Чёрным морем очевидцы заметили и сняли на видео низко пролетающий дисковидный НЛО.

Ранее культовый певец признался, что встречался с НЛО. Робби Уильямс рассказал, как однажды видел НЛО своими глазами.

Кроме того, норвежскому фотографу удалось заснять несколько светящихся НЛО. Снимки были сделаны в ночь с 13 на 14 апреля этого года.