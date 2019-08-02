В Малайзии примут закон, защищающий мужчин от желающих секса женщин

Соблазнение. Иллюстративное фото / Психология жизни

В Малайзии Мухамед Имран Абд Хамид, депутат от правящей политсилы − Партии народного правосудия − публично призвал принять закон, который бы защищал мужчин от женщин, соблазнительно себя ведущих и одевающихся откровенно.

"Я предлагаю принять Закон о сексуальных домогательствах, чтобы защитить мужчин", – заявил он, выступая в Девану Негара (верхняя палата малайзиийского парламента − Главред), как сообщает новостной портал Malaysiakini. Он добавил: "Это важно, [мужчины] должны быть защищены. Действия, одежда женщин может соблазнить нас нарушить закон и стать причиной обвинения. Я прошу министра подумать об этом, чтобы люди в этой стране были в безопасности, а страна – мирной", − заявил он.

Напомним, ранее в Малайзии впервые публично выпороли женщин за лесбийский секс.

До этого в этой стране запретили фильм студии Дисней "Красавица и Чудовище" − из-за гей-линии второстепенных персонажей.