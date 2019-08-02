В России девушка соблазнила и занялась сексом с юной школьницей

Школьница. Иллюстративное фото / Спутник

В столице РФ 22-летняя девушка склонила к лесбийскому сексу 13-летнюю школьницу.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на свои источники в полиции, девушка задержана. Против нее открыта два уголовных дела - за половое сношение и иные с лицом, не достигшим шестнадцатилетия и за развратные действия. На данный момент достоверно известно, что задержанная занималась сексом со школьницей не мене двух раз.

4 апреля злоумышленница устроила интим с подростком в туалете одного из торговых центров в Москве. 10 апреля она совершила развратные действия в отношении девочки недалеко от станции московского метрополитена Ховрино.

Напомним, ранее в США психолог-лесбиянка совращала несовершеннолетних учениц. До этого ученые выяснили, кто для женщин лучше в сексе – мужчины или лесбиянки.

