Нибиру наплодила крылатых палачей в Крыму: люди в опасности - уфологи

Пришельцы с Нибиру захватили секретные базы в Крыму и выводят мутантов / vladtime.ru

На днях во время осмотра опор Крымского моста, рабочие наткнулись на странную крылатую тварь, жаждущую человеческой крови. Упырь с устрашающим видом вверг мужчин в настоящий ужас.

По информации, рост загадочной твари примерно метр, а размах крыльев достигал не менее 3 метров. Крылья у твари такие, как у летучей мыши, морда антилопы, только с клыками, когти длинные, около 5 сантиметров, уши как у рыси. При этом брюхо у упыря большое.

Кто-то из рабочих вызвал на подмогу местных уфологов. Эксперты в области изучения космоса пришли к выводу, что под Крымским мостом найден мутант планеты смерти Нибиру.

По словам уфологов, в Крыму много секретных лабораторий, которые укрыты в горах и скалах близко к берегу. Так вот, уфологи убеждены, что пришельцы с Нибиру захватили крымские горные лаборатории, и проводят там эксперименты с ДНК людей и животных, пытаясь вывести существо более совершенное и менее способное к эволюции, чем человек.

Уфологи настаивают, что пришельцы с Нибиру выводят новых рабов для добычи полезных ископаемых и войны.

Под Крымским мостом нашли упыря-убийцу с Нибиру / vladtime.ru

Крылатую тварь, по мнению уфологов, вынесло штормом из подводной лаборатории.

"Крым остаётся одной из самых привлекательных территорий для аннунаков. Вход в лаборатории находится в труднодоступных ущельях или под водой, а леса служат отличным прикрытием. Опять же полно туристов, якобы пропавших в горах которых можно похитить для опытов. Там ученые с Нибиру превращает людей в жутких тварей, которых уже и родная мать не узнает. Эти мутанты могут выполнять функцию биологического оружия – нападать на людей с целью заразить или просто сожрать", - рассказал один из уфологов.

Кроме того, уфологи считают, что крылатая тварь, которую поймали под Крымским мостом, - это упырь с Нибиру, который нападает на людей и крупных животных. На это указывают его размеры и характерные зубы, подчеркнули уфологи. Это своего рода комический палач с крыльями, призванный убивать.

В то же время, пока неизвестно, может ли крылатый палач заразить людей болезнями, или это просто тварь, которая убивает, высасывая кровь.

Читайте такжеНибиру низвергла в Чёрное море червя-людоеда - уфологиКроме того, уфологи не исключают, что после укуса крылатой твари с Нибиру жертва может также мутировать, передает vladtime.

Напомним, ранее сообщалось, в Керчи червь-людоед с Нибиру напал на 36-летнего московского туриста. Во время неспешной прогулки по парку на мужчину свалилось странное существо, напоминающее червя с зубами.

Дерзкий мутант пытался влезть в ухо москвичу, но вовремя среагировала жена, которая схватила червя за хвост и отбросила в траву.

По информации, мутант быстро скрылся в неизвестном направлении.

Эксперты в области изучения космоса говорят, что данный вид пришельцев пытается влезть через ухо в мозг жертвы, чтобы подчинить тело себе. Когда червь попадают внутрь головы, убеждены уфологи, существо с Нибиру начинает контролировать все нейроны. Проще говоря, человек или крупное животное становится живым зомби.