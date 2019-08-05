Набитая бомбами Нибиру уничтожит Землю 10 августа - уфологи

Нибиру взорвет Землю 10 августа / vistanews.ru

Ученые Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредили жителей планеты о надвигающейся опасности. По словам ученых, 10 августа на Землю бухнет гигантских размеров астероид под условным названием QQ23 2006. Он несется к Земле со скоростью 16 737 км в час.

Пока эксперты пытаются выяснить, какую опасность несет надвигающейся глыба диаметром 569 метров, уфологи сделали резонансное заявление.

По словам уфологов, 10 августа Нибиру поднимет в воздух Землю.

Эксперты в области изучения космоса говорят, что планета смерти зависла у Луны и начала постепенное вторжение на Землю.

Но это еще не все. Телескопы зафиксировали еще несколько устрашающих аномалий. Объект, который принимают за Нибиру, имеет форму не круга, а эллипса.

Связано это со странным свечением на поверхности космического тела. Ряд экспертов предполагает, что причина яркости и пульсирующего вида кроется в аномалии. В атмосфере крупного объекта происходит что-то неизвестное науке.

Уфологи не исключают, что это грозы, вспышки или термоядерные реакции, которые дают отблеск в космосе.

По мнению уфологов, такой эффект может дать взрыв 100 тысяч бомб на подобии тех, которые упали на Хиросиму и Нагасаки.

Кроме того, уфологи связывают прилёт астероида и появление Нибиру. Эксперты убеждены, что шанс выжить 10 августа равен 1% - Земля будет взорвана.Вторжения Нибиру не избежать.

"Нибиру уже заметна в критической близости около Луны, а астероид по данным NASA на подлёте. Не стоит исключать эффекта маятника. Он повлечёт столкновение небесных тел и ускорит апокалипсис Земли. Согласно второму варианту развития событий, объект возле спутника Земли скрывает плазменных мутантов внутри поверхности. Не исключено, что это капсула со смертельными гибридами, которые целенаправленно летят к людям", — высказался уфолог.

Читайте такжеМонстр с Нибиру прокусил Солнце: в августе наступит конец света - уфологиТаким образом, подчеркнули уфологи, "набитая червями из плазмы" черная планета Нибиру имеет ресурсы для уничтожения Земли, и сделает это 10 августа, передает vistanews.

Напомним, ранее сообщалось, Нибиру вгнездилась в Венеру и мчится к Земле. Инсайдеры из NASA поведали, что к Земле несётся небесное тело со стороны Венеры с рекордной скоростью.

"Планета в опасности. Нам запретили сообщать правду во избежание паники, но пусть мир узнает, что его ждёт. Все ищут Планету Х, а она сама приближается к нам, это полный провал сказок от астрономов, мы ошиблись", — сказал инсайдер.

Отметим, одни уфологи говорят, что планета смерти Нибиру спряталась в Солнечной системе под прикрытием Венеры. Другие эксперты в области изучения космоса настаивают, что Нибиру "сожрала" Венеру, выбрав себе комфортное для существования место у Солнца.