Голодные хищники с Нибиру пожирают туристов в Черном море - уфологи

Хищников с Нибиру разбудили строители Крымского моста / vistanews.ru

В Черном море поселились мерзкие твари громадных размеров. Очевидцы засекли в воде мутанта, который внешне чем-то напоминает кита. Этот монстр целиком сожрал морского льва – голодный хищник заглотнул его в считанные минуты.

Эксперты в области изучения инопланетных существ заявили, что хищник - древний монстр с Нибиру, которого разбудили строители Крымского моста.

"Древний хищник обладает невероятными умениями, развитыми как в ходе существования, так и искусственно. Мы считаем, что древний монстр — часть старого эксперимента Нибиру по уничтожению морской биосферы, однако эксперимент провалился, и хищники погрузились в сон. Во время установки опор моста строители случайно задели одного из хищников, и тот пробудился, почти сразу же замаскировавшись под обычного горбатого кита. Сейчас чудовищу нужна пища, оно ослаблено", - высказался один из уфологов.

Также на днях на берег Черного моря выбросило диковинное существо: оно имело тело змеи и достаточно большую рогатую голову.

Очевидцы сообщили, что у хищного зверя были "отгрызены" конечности, а на спине были две странные раны.

Змеевидный монстра с Нибиру жрал людей, убеждены уф\ологи / vistanews.ru

"Это труп крылатого монстра. Ранее наше коллеги сообщали, что похожие звери были замечены в небе и являлись посланниками планеты Нибиру. В данном же случае мы видим по каким-то причинам погибшую особь. Смертельные раны ей, вероятно, нанесли морские хищники во время жестокой схватки", - отметили уфологи.

Следует подчеркнуть, что уфологи сошлись во мнении, что змееподобный зверь пожирал туристов. Тем более, что по официальной статистике в Крыму только в прошлом году пропали без вести около 200 отпускников, судьба которых неизвестна по сей день.

Читайте такжеНабитая бомбами Нибиру уничтожит Землю 10 августа - уфологиЭксперты убеждены, что змеевидный хищник с Нибиру нападал на беспечных туристов, уснувших на надувных матрасах.

Добавим, что, по мнению уфологов, во всех океанах Земли на большой глубине скрываются тысячи подобных хищников с планеты смерти Нибиру, которые лишь ждут команды на уничтожение всего живого в морях Земли, передает vistanews.

Напомним, ранее сообщалось, Нибиру низвергла в Чёрное море червя-людоеда. Утром 27 июля в Сочи туристы стали очевидцами устрашающего явления в небе.

В Чёрное море бухнул странный объект длиной в несколько метров.

Вначале люди подумали, что это ракета. А когда неопознанный объект стал извиваться, словно змея, очевидцы пришли к выводу, что это живое существо.

Местные уфологи заявили, что это "червь-людоед", который может нападать на живых существ с целью убить и съесть.