"РПЦ головного мозга": российский поп повеселил сеть бреднями о разговоре с Дарвином

Священник РПЦ повеселил сеть бреднями о разговоре с Чарльзом Дарвином

Священник РПЦ, протоиерей и духовник Алексеевского женского монастыря Москвы Артемий Владимиров развеселил сеть заявлением о том, что разговаривал с ученым Чарльзом Дарвином, который умер в 1882 году.

Суть беседы священник передал в эфире телеканала Спас. По словам Владимирова, во время визита в Вестминстерское аббатство, где похоронен Дарвин, между ним и ученым произошел диалог.

"Я не являюсь поклонником обезьянней теории, поэтому, мне как священнику было интересно поговорить. "Чарльз! Как тебе там?", - обращался я к этому надгробию. "Что ты скажешь? Есть ли какие-то, как тебе сейчас кажется, промежуточные звенья между видами – между зеброй и жирафом. У него было наивное представление, что археология найдет эти промежуточные звенья", - разразился маразмом Владимиров.

По словам священника, он услышал от Дарвина ответ – ученый отрекался от своей гипотезы.

"И вы думаете, что я услышал? "Батюшка, не соблазняйся моей теорией, не от большого ума я эту гипотезу выдвинул, и сейчас расскаиваюсь. Ни к медведю, ни к свинье лично ты не имеешь никакого отношения". Хорошо бы, чтобы он расскаялся. Насколько я знаю, религиозное чувство в нем скудело. Жалко англо-саксов, жалко датчан. Ура, мы русские, и какой восторг – давайте свидетельствовать посредством телеканала Спас о торжестве и разуме православия всей вселенной. Предлагаю наши передачи транслировать хотя бы на английском и китайском языке", - отметил протоиерей.

Под видео стали откровенно смеяться над заявлением духовника, сомневаясь в его адекватности.

"В кадиле, мне кажется, дымело что-то не то", "Я в восторге. Может, все-таки на Марсе можно жить?", "Когда ты разговариваешь с Богом - это называется молитва. Когда Бог (в данном случае Дарвин) разговаривает с тобой - это шизофрения", "Да, батюшка, не зебра ты и не жираф... Олень ты, батюшка, олень", "Дебилы! Православие головного мозга!", "Бородатая жеманница. Мммм, так миленько", "РПЦ головного мозга, это не лечится листаем дальше", "А с Кантом? Ему пора в дурдом", - писали юзеры.

Ранее митрополит РПЦ заявил, что во Второй мировой погибали "некрещеные и безбожники".