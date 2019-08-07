Могучая торпеда Нибиру взорвет Землю за 200 секунд - уфологи

Пришельцы с Нибиру устроили военную базу на Луне / vladtime.ru

НЛО, который с бешеной скоростью вылетел с поверхности Луны, попал в объективы зонда NASA.

Также ученые пришли к выводу, что летающий объект значительно превосходит земные показатели скорости.

Эксперты NASA в этой связи заявили, что с Луны вылетела мощнейшая всесокрушающая 150-метровая торпеда, которая может достигнуть Земли всего за 200 секунд.

А вот американские уфологи во всеуслышание подчеркнули, что на естественном спутнике Земли обосновался лунный космодром Нибиру. Пришельцы захватили Луну и устроили там свою базу.

Уфологи убеждены, что военная база пришельцев с планеты смерти зарыта под грунтом на Луне. Именно поэтому её до сих пор не засек китайский луноход Чанъэ-4.

Кроме того, по мнению экспертов в области изучения космоса, пришельцы с Нибиру запустили могучую торпеду со спутника Земли впервые.

Также сообщается, что торпеда Нибиру была отправлена пришельцами по направлению к Венере. Это был пробный тест.

Торпеда Нибиру долетит до Земли за 200 секунд / vladtime.ru

По словам уфологов, теперь пришельцы с загадочной планеты целятся на Землю. В любой момент Земля может быть уничтожена всесокрушающей торпедой Нибиру. Прицел, пуск, всего 200 секунд – и Земли нет.

Читайте такжеК Земле мчится всесокрушающая боеголовка НибируУфологи настаивают, что все люди попали в ловушку, из которой невозможно выбраться живыми. Атака Нибиру на Землю неизбежна.

Отметим, скептически настроены только астрономы, которые заявили, что это была не торпеда, а космический мусор, передает vladtime.

Напомним, ранее сообщалось, пришельцы с планеты смерти испытали ракету над США. "Пришельцы испытали над США оружие будущего ради спасения Зоны 51. Пока звучат ультиматумы, инопланетяне решились на всё. Им терять нечего, поэтому они использовали ракеты. Можно сказать противокорабельная ракета Москит, как у России, но только эта ракета с Нибиру", - заявил известный уфолог Скотт Уоринг.