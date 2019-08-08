Новая атака Нибиру: планета-убийца готовится "сожрать" Землю 12 августа - уфологи

8 августа 2019, 05:29

В понедельник, 12 августа, Нибиру столкнется с Землей и наступит конец света, убеждены уфологи.

Нибиру устрит конец света на Земле 12 августа
Нибиру устрит конец света на Земле 12 августа / из открытых источников

К Земле мчится борзая планета-убийца Нибиру. 12 августа будет очередная атака Нибиру на Землю. Гибель человечества неотвратима, конец света наступит 12 августа, настаивают уфологи.

По информации, устрашающая правда стала известна узкому кругу ученых из NASA, и они всячески пытались ее скрыть.

Однако информация стала достоянием общественности, и о конце света 12 августа теперь пишут все мировые СМИ.

Стало известно, что загадочная планета смерти Нибиру летит к Земле со стороны Венеры. Отметим, астрономы уже зафиксировали гибель Венеры – ее якобы "сожрала" Нибиру.

 "Судя по всему, катастрофа произошла примерно в 1985 году, когда состоялся последний полет зонда на Венеру, и когда были получены последние данные с этой планеты, как ни странно после этого любые полеты к Венере были прекращены, а исследования остановлены, удивительно, что такой багаж накопленных данных не был использован, возможно, это потому, что правительство понимало – исследовать больше нечего, а высадка на планету Х крайне рискованное занятие. Сама же атмосфера Венеры не просматривается и служит отличным прикрытием для "пожирателя", - высказался известный астроном.

Читайте такжеГолодные хищники с Нибиру пожирают туристов в Черном море - уфологиТак вот, очередной "жертвой" борзой Нибиру станет Земля, убеждены уфологи.

По словам экспертов в области изучения космоса, Нибиру "сожрет" Землю 12 августа.

В то же время некоторые уфологи убеждены, что Нибиру, на амом деле, просто вселилась в Венеру, и незаметно несется к Земле с рекордной скоростью. Тем не менее, эта версия вовсе не исключает конец света 12 августа.

Отметим, в настоящее время официально в США факт опасности не подтвердили.

Напомним, ранее сообщалось, набитая бомбами Нибиру уничтожит Землю 10 августа. Эксперты в области изучения космоса говорят, что планета смерти зависла у Луны и начала постепенное вторжение на Землю.

Но это еще не все. Телескопы зафиксировали еще несколько устрашающих аномалий. Объект, который принимают за Нибиру, имеет форму не круга, а эллипса.

Связано это со странным свечением на поверхности космического тела. Ряд экспертов предполагает, что причина яркости и пульсирующего вида кроется в аномалии. В атмосфере крупного объекта происходит что-то неизвестное науке.

Уфологи не исключают, что это грозы, вспышки или термоядерные реакции, которые дают отблеск в космосе.

По мнению уфологов, такой эффект может дать взрыв 100 тысяч бомб на подобии тех, которые упали на Хиросиму и Нагасаки.

Кроме того, уфологи связывают прилёт астероида и появление Нибиру. Эксперты убеждены, что шанс выжить 10 августа равен 1% - Земля будет взорвана. Вторжения Нибиру не избежать.

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