Мужчины же "без верха": в Барселоне дамам разрешили отдыхать топлес

На популярном курорте разрешили отдыхать топлес / pixabay.com

В Барселоне – популярном курорте – горсовет разрешил женщинам плавать и загорать топлес, то есть без верхней части купальника.

Разрешение распространяется на любой муниципальный бассейн или водоем города.

Примечательно, что разрешение дали, чтобы убрать дискриминацию: мол, мужчины ведь плавают "без верха", то есть лишь в плавках.

Все городские спортивные центры с бассейнами уже уведомили о новшестве.

Ранее звезда Вечернего квартала топлес снялась на природе. Звезда Квартала Марта Адамчук впечатлила поклонников чувственным снимком на природе.

Также Хайди Клум топлес игриво засветила грудь на пляже. Она отдыхает с Томом Каулитцем в медовом месяце. Пока они проводят время на пляже, Хайди разделась ради равномерного загара.