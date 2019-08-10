В США нашли мертвым скандального миллиардера: что известно

10 августа 2019, 23:12

Джеффри Эпштейн умер в собственной камере.

Джеффри Эпштейн умер
Джеффри Эпштейн умер / vanityfair.com

Умер Джеффри Эпштейн, американский финансист и миллиардер, оскандалившийся из-за обвинений в торговле людьми и педофилии. Он как раз ожидал решения суда.

Мужчине было 66 лет. Его нашли мертвым в собственной камере. Скорее всего, он покончил с собой, пишет ВВС.

Задержали Эпштейна 7 июля этого года. Следствие обвиняло его в том, что тот пользовался сексуальными услугами несовершеннолетних девочек. Кроме того, его винили и в том, что он делился несовершеннолетними девчонками и с другими влиятельными людьми.

Читайте также"Вова, сыграй в ящик": в Сети обсуждают, как "змей" Путин потрогал мальчикаСам Эпштейн вину свою категорически отрицал.

В то же время это было не первой подобное обвинение в его адрес. В 2007 году Эпштейна обвиняли в сутенерстве и склонению несовершеннолетних девушек к проституции. Тогда ему грозил пожизненный срок, но благодаря сделке со следствием он смог сократить наказание до 13 месяцев.

По данным СМИ, жертвами насилия со стороны распутного миллиардера стали порядка 60 девушек.

Ранее под Киевом задержали педофила. Извращенец заманил 6-летнюю девочку в дом под предлогом того, что хочет научить ее "просматривать игрушки на мобильном телефоне".

Как известно, в последнее время появляется все больше сообщении о развращении малолетних. Так, 22 июля стало известно, что в Днепропетровской области дед всю ночь насиловал внучку и снимал свое преступление на телефон. А 16 июля в столичном ТРЦ 28-летний мужчина совратил 11-летнего мальчика, который раздавал листовки.

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США смерть умер миллиардер
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