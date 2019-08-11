Месячная зарплата за 2 часа: украинские путаны атакуют Ригу - СМИ

В Латвии растет число проституток из Украины

В Латвии заметили увеличение числа представительниц древнейшей профессии из Украины.

"Еще бывалые клиенты отмечают рост десанта украинских проституток, высадившихся на рижскую панель. Как им удается избегать облав на нелегальных гастарбайтеров — остается загадкой. Однако игра стоит свеч: час продажной украинской любви в столице Латвии стоит около 100 евро. То есть всего за два часа можно получить среднюю месячную украинскую зарплату", - пишет bb.lv.

Отмечается, что по действующему законодательству проституция в Латвии легализована. Но запрещено сутенерство. Также по правилам квартира для свиданий не должна располагаться ближе 100 метров от образовательных учреждений и церквей. Запрещено также рекламировать сексуальные услуги в интернете и в прессе.

Напомним, ранее Владимир Зеленский высказался о легализации секса за деньги.