В Черном море завелись "лысые" гады, глотающие туристов - уфологи

"Лысая" слепая змея вышла из моря в Ялте / vladtime.ru

11 августа, в воскресенье, в Ялте на территории одного из отелей клинеры обнаружили слепого 6-метровового устрашающего монстра, похожего на червя или "лысого", без кожи, гада.

Гигантский слизень лежал на камнях у забора, при этом след отчетливо тянулся из Черного моря. Мужчины решили, что слизкий монстр дохлый, и попытались его оттащить подальше в кусты, пока не нагрянули туристы и не устроили панику.

Но внезапно слепой "лысый" гад зашевелился.

Уборщики в одночасье удрали оттуда, и уведомили свое руководство о монстре на территории отеля.

Но тихо избавиться от жуткой твари не удалось. Кто-то из любопытных работников сбросил фото местному уфологу, который, посоветовавшись с коллегами, заявил, что ужасная находка – это самый настоящий пришелец.

"Почти нет сомнений, что этот гад - пришелец. Сегодня астрономы засекли возле Луны неизвестный объект, а затем около часа вокруг спутника наблюдали радужное мерцающее сияние. Ученые говорят, что это гало, а объект – Юпитер, но это же просто смешно. В это время Юпитер виден в Центральной и Южной Америки, но не здесь. Астрономы скрывают, что видели НЛО и агонию Луны после взрыва, который спровоцировала смертоносная планета Нибиру", - сказал уфолог, ссылаясь на коллег.

"Лысые" гады упали в Черное море с Луны / vladtime.ru

Уфологи уточнили, что, учитывая мощность взрыва, скорость ударной волны и расстояние до Земли, осколкам спутника, падающим со скоростью 10 км/с, потребуется чуть больше 2-х часов, чтобы долететь до Земли, а с учетом положения нашей планеты осколки Луны вполне могли упасть в Чёрное море.

Так вот, по словам уфологов, в крупных фрагментах Луны находились живые организмы, которые обитают глубоко под поверхностью, где еще сохранилась вода в жидком виде.

Читайте такжеГолодные хищники с Нибиру пожирают туристов в Черном море - уфологи"Я думаю, что в Чёрное море упал лунный гад. Как видите, он слепой, покрыт слизью и "лысый", почти как змея, но без кожи, то есть он идеально приспособлен для передвижения в твердой породе. Вполне возможно, при взрыве его выбросило вместе с обломком Луны", - отметил местный уфолог.

Эксперт также добавил, что осколок начал рассыпаться при входе в атмосферу Земли, затем последовал удар о воду, остатки лунной почвы размыло водой, а гада вынесло приливом на пляж.

"Я бы посоветовал отдыхающим воздержаться от купания в море, так как таких 6-метровых "лысых" гадов там могут быть тысячи, и, судя по размерам, они могут быть смертельно опасными для человека", - высказался уфолог.

Уфолог отмети, что 6-метровый лысый червь-пришелец может запросто заглотнуть человека, передает vladtime.

Напомним, утром 27 июля в Сочи туристы стали очевидцами устрашающего явления в небе. В Чёрное море бухнул странный объект длиной в несколько метров. Вначале люди подумали, что это ракета. А когда неопознанный объект стал извиваться, словно змея, очевидцы пришли к выводу, что это живое существо. Местные уфологи заявили, что туристы над Сочи зафиксировали "космического жруна".