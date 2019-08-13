Бомба Нибиру и град астероидов угробят Землю 1 сентября - ученые

Конец света наступит 1 сентября, когда на Землю бахнет бомба Нибиру и миллионы астероидов.
1 сентября на Земле наступит конец света. Миллионы гигантских астероидов диаметром от 50 метров и выше на бешеной скорости мчатся к земной поверхности, говорят астрономы. А уфологи заявили, что в день знаний Нибиру планирует всесокрушающую атаку на землян.
Отметим, по подсчётам учёных, 31 августа 2019 года небо будет "нафаршировано" камнями из космоса, а на следующий день, 1 сентября, они массово бухнут на нашу планету. Град астероидов превратит Землю в месиво.
Ученые объясняют, что вся Солнечная система находится в шаре, стенки которого состоят из астероидов. Этот шар принято называть облаком Оорта. Так вот, астероиды в нём находятся в км друг от друга. Изредка они срываются под воздействием магнитного поля Солнца и входят в Солнечную систему, но это происходит не массово.
Но после того, как в конце июля мимо Земли пронёсся довольно крупный болид, ученые запаниковали. Проблема в том, что его не смогли заранее определить приборы NASA и прочих космических агентств.
Получается, что учёные всё это время не могли получать полную картину приближающихся к Земле многочисленных комет. Альтернативные астрономы часто сообщают, что видят в космосе тот или иной неопознанный объект, но их показания не всегда берутся в расчёт.
Оказалось, что облако Оорта начало сужаться вокруг нашей планеты. На это указывает резкое увеличение метеоритной активности.
Ученые говорят, что миллионы гигантских камней на бешеной скорости уничтожат Землю. По прогнозам астрономов это случится 1 сентября в 07:22 по Гринвичу (09:22 МСК).
Читайте такжеНабитая бомбами Нибиру уничтожит Землю 10 августа - уфологиВ то же время, эксперты Nasa говорят, что облако Оорта приблизится экстремально к солнечной системе не раньше, чем через 20 тысяч лет, передает vistanews.
Но это еще не все. Зловещая планета смерти Нибиру, по словам уфологов, тоже готовит атаку на Землю. Эксперты в области изучения космоса настаивают, что 1 сентября Нибиру низвергнет на Землю отравляющие бомбы и затравит жителей Земли нейропаралитическими газами.
Все дело в том, что в последние несколько дней уфологи заметили активность пришельцев с Нибиру над образовательными учреждениями. Уфологи не исключают, что 1 сентября пришельцы с Нибиру планируют истребить землян и устроить кровавую резню на Земле, передает vladtime.
В любом случае, и по версии астрономов-любителей, и борзописцев-уфологов, 1 сентября Нибиру нанесет сокрушительный удар по Земле, а "последний выстрел" сделают миллионы камней, которые несутся к Земле.
Напомним, ранее сообщалось, Нибиру "родила" потрошителя - конец света близок. По информации, в Охотском море в рыболовецкие сети занесло странное существо, которое напоминает червя-потрошителя.
Пока официальная наука молчит, уфологи уже сделали страшный прогноз для всего человечества: червь-потрошитель с Нибиру поднялся на поверхность не просто так, а перед концом света.
Уфологи настаивают, что русские рыбаки поймали "вестника из дворца короля драконов", а это значит, что главное оружие Нибиру в ближайшее время уничтожит Землю.