Бомба Нибиру и град астероидов угробят Землю 1 сентября - ученые

13 августа 2019, 05:29

Конец света наступит 1 сентября, когда на Землю бахнет бомба Нибиру и миллионы астероидов.

Нибиру сбросит бомбу 1 сентября
Нибиру сбросит бомбу 1 сентября / из открытых источников

1 сентября на Земле наступит конец света. Миллионы гигантских астероидов диаметром от 50 метров и выше на бешеной скорости мчатся к земной поверхности, говорят астрономы.  А уфологи заявили, что в день знаний Нибиру планирует всесокрушающую атаку на землян.

Отметим, по подсчётам учёных, 31 августа 2019 года небо будет "нафаршировано" камнями из космоса, а на следующий день, 1 сентября, они массово бухнут на нашу планету. Град астероидов превратит Землю в месиво.

Ученые объясняют, что вся Солнечная система находится в шаре, стенки которого состоят из астероидов. Этот шар принято называть облаком Оорта. Так вот, астероиды в нём находятся в км друг от друга. Изредка они срываются под воздействием магнитного поля Солнца и входят в Солнечную систему, но это происходит не массово.

Но после того, как в конце июля мимо Земли пронёсся довольно крупный болид, ученые запаниковали. Проблема в том, что его не смогли заранее определить приборы NASA и прочих космических агентств.

Получается, что учёные всё это время не могли получать полную картину приближающихся к Земле многочисленных комет. Альтернативные астрономы часто сообщают, что видят в космосе тот или иной неопознанный объект, но их показания не всегда берутся в расчёт.

Оказалось, что облако Оорта начало сужаться вокруг нашей планеты. На это указывает резкое увеличение метеоритной активности.

Бомба Нибиру и град валунов устроят конец света 1 сентября - ученые
Бомба Нибиру и град валунов устроят конец света 1 сентября - ученые / vistanews.ru

Ученые говорят, что миллионы гигантских камней на бешеной скорости уничтожат Землю. По прогнозам астрономов это случится 1 сентября в 07:22 по Гринвичу (09:22 МСК).

Читайте такжеНабитая бомбами Нибиру уничтожит Землю 10 августа - уфологиВ то же время, эксперты Nasa говорят, что облако Оорта приблизится экстремально к солнечной системе не раньше, чем через 20 тысяч лет, передает vistanews.

Но это еще не все. Зловещая планета смерти Нибиру, по словам уфологов, тоже готовит атаку на Землю. Эксперты в области изучения космоса настаивают, что 1 сентября Нибиру низвергнет на  Землю отравляющие бомбы и затравит жителей Земли нейропаралитическими газами.

Все дело в том, что в последние несколько дней уфологи заметили активность пришельцев с Нибиру над образовательными учреждениями. Уфологи не исключают, что 1 сентября пришельцы с Нибиру планируют истребить землян и устроить кровавую резню на Земле, передает vladtime.

В любом случае, и по версии астрономов-любителей, и борзописцев-уфологов, 1 сентября Нибиру нанесет сокрушительный удар по Земле, а "последний выстрел" сделают миллионы камней, которые несутся к Земле.

Напомним, ранее сообщалось, Нибиру "родила" потрошителя - конец света близок. По информации, в Охотском море в рыболовецкие сети занесло странное существо, которое напоминает червя-потрошителя.

Пока официальная наука молчит, уфологи уже сделали страшный прогноз для всего человечества: червь-потрошитель с Нибиру поднялся на поверхность не просто так, а перед концом света.

Уфологи настаивают, что русские рыбаки поймали "вестника из дворца короля драконов", а это значит, что главное оружие Нибиру в ближайшее время уничтожит Землю.

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