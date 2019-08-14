Атака Нибиру: военный корабль с планеты смерти истребит землян 28 августа - ученые

Пришельцы Нибиру устроят конец света на Земле в конце августа / vladtime.ru

К Земле мчится космодесант инопланетян. Невиданных размеров астероид, которым напугали астрономы, оказался вовсе не астероидом.

По словам российских уфологов, к нашей планете летит на огромной скорости военный корабль пришельцев с Нибиру.

Эксперты в области изучения космоса настаивают, что столкновение с инопланетным объектом неминуемо - человечество ждёт апокалипсис.

К слову, учёные подтверждают приближающуюся опасность. Астероид размером с пирамиду Хеопса действительно является аппаратом пришельцев.

Во-первых, космическое тело не просто летит в пространстве, а движется по точно продуманной траектории, то есть им кто-то управляет.

К Земле мчится корабль Нибиру / vladtime.ru

Во-вторых, телескоп Хаббл засек, что корабль стартовал с Девятой планеты Солнечной системы, где спряталась планета смерти Нибиру.

Так вот, по подсчетам экспертов, десант пришельцев с Нибиру прилетит на Землю 28 августа.

Читайте такжеНибиру украла Путина: корабль пришельцев с планеты смерти "завис" над Кремлем - экспертыУченые говорят, что инопланетяне всего за три дня захватят всю планету. Всесокрушающие инопланетные мутанты хотят вернуть господство в Солнечной системе. Уже 1 сентября начнется конец света.

"В Святом писании есть пророчество об Армагеддоне, который произойдет в ближайшее время. С неба прилетит звезда, которая пустит на человечество поток огня. За первый час будет уничтожено 90% населения планеты, остальные 10% будут стерты с лица Земли с помощью природных катаклизмах", - сказал эксперт по Библии Пол Макгуайр, передает vladtime.

Напомним, ранее военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце. Черная планета при сближении со светилом открыла портал и впустила свой военный флот для высадки на звезде.