Ядерное ЧП под Архангельском: США обвиняют РФ в краже технологий

В Белом доме считают, что РФ модернизирует свой ядерный арсенал/ Facebook.com

Россия разрабатывает гиперзвуковое оружие, основываясь на похищенных у США технологиях. Такое заявление сделал советник главы Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, комментрируя взрыв, который произошел 8 августа в Архангельской области РФ.

Кремль пытается добиться технологического прогресса в своих возможностях по созданию средств доставки ядерного оружия, и взрыв под Северодвинском – яркий тому пример, заявил Болтон в интервью Голосу Америки. Также он уточнил, что Вашингтону известно больше, чем он может сказать.

"Что-то пошло не так, но это демонстрирует, что, хотя экономика России примерно равна экономике Нидерландов, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, гиперзвуковые планирующие носители, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные из американских технологий", - добавил советник Трампа.

Ботон не исключает, что есть вероятность того, что другие страны также получат российские технологии. А это, в свою очередь, является вызовом для США и союзников.

Читайте такжеСмерть путинского мифа: изношенный вождь РФ готовится развязать ядерную войнуНапомним, 8 августа в воинской части в поселке Нёнокса в Архангельской области произошел взрыв во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ России. По данным Минобороны РФ, в результате погибли два человека, шестеро - пострадали. Российские СМИ называют иные цифры: якобы два человека погибли, а 15 - получили ранения.

В российском Минобороны подробности проишествия не разглашают. В то же время в военном ведомстве заявляли, что никаких вредных выбросов в атмосферу не зафиксировано, а радиационный фон вблизи места взрыва и пожара - в норме.

Местное население не поверило заявлениям властей о нормализации радиационного фона, поэтому россияне экстренно раскупили в аптеках весь йод, спасаясь от радиации.

9 августа стало известно, что системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона. В связи с этим район Двинского залива Белого моря закрыли для свободного плавания. В тот же день, 9 августа, в Москву доставили шестерых пострадавших после взрыва.

13 августа стало известно, что после взрыва ракеты уровень радиации в Северодвинске превысил норму в 4-16 раз. В соответствии с данными на сайте Росгидромета, среднее значение фона для Северодвинска составляет 0,11 мкЗв/ч. При этом уровни радиации 8 августа в шести пунктах города составляли в среднем от 0,45 мкЗв/ч до 1,78 мкЗв/ч.

В США считают, что взрыв под Архангельском был связан с программой гиперзвуковых крылатых ракет Кремля. Официальный Вашингтон пока не может окончательно подтвердить, что под Северодвинском произошел ядерный взрыв, но считает, что радиоактивные элементы присутствовали