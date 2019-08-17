Нибиру "сожрала" Юпитер: пришельцы готовят смертоносную атаку на Землю - уфологи

Нибиру "сгрызла" Юпитер / vladtime.ru

Астрономы из NASA заметили, что несколько дней назад самая большая планета Солнечной системы врезалась с гигантским космическим телом, которое втрое больше Земли.

Ученые сразу решили, что в Юпитер ударилась другая планета, и газовый гигант засосал её без остатка. А российские уфологи провели собственное расследование и убеждены, что этой планетой была загадочная планета смерти Нибиру.

Дело в том, пришельцы с Нибиру давно славятся прожорливостью газовых гигантов. К слову, астрономы NASA говорят, что за последние 4,6 миллиарда лет Юпитер, Сатурн и Уран суммарно могли поглотить до 7 планет с момента формирования Солнечной системы. Ну и ничто не мешает им "жрать" планеты сейчас.

Уфологи предположили, что пришельцы с Нибиру планировали усилить гравитацию Юпитера, чтобы он притянул вожделенную Землю до начала парада планет летом 2020 года, но что-то пошло не так, и Юпитер "сожрал" Нибиру.

Некоторые ученые считают, что Юпитер засосал Нибиру / vladtime.ru

Уфологи настаивают, что мощнейшая гравитация Юпитера засосала Нибиру и полностью её уничтожила.

В то же время, убеждены уфологи, это еще не конец войны с Нибиру, ибо отдельные колонии могут быть разбросаны как по всей Солнечной системе, в том числе, и на Земле.

Но, есть и другая версия! И все не так просто, как показалось ученым на первый взгляд. Некоторые исследователи космоса убеждены, что за атмосферой Юпитера уже ничего нет — огромную планету поглотила загадочная планета Х.

"Наше сообщество считает, что инцидент имел место примерно в районе 1990 года, именно тогда Нибиру проникла в атмосферу Юпитера и начала "грызть" его твердое ядро. Закончив с твердыми материалами, планета Х принялась поглощать атмосферу, побочным эффектом этого станет вскоре исчезновение знаменитого красного пятна — по прогнозам, оно не просуществует дольше 20-ти лет. Мы думаем, что поглощение планеты продлится ещё около 40-50 лет, и в итоге приведет к исчезновению планеты-гиганта", - сказал специалист в области небесной механики.

Красное пятно на Юпитере скоро исчезнет / vladtime.ru

Добавим, что данные об этих событиях подтверждает недавняя научная находка — анализ Юпитера показал, что внутреннее твердое ядро превосходит все ожидания, и если принять версию с поглощением планеты — все становится на свои места — это не ядро оказалось больше, это вместо него внутри располагается планета Х.

Читайте такжеНибиру "родила" потрошителя: конец света близок - уфологиЭтот катаклизм страшен не только и не столько пропажей самого Юпитера, а скорее последствиями, которые последует за этой пропажей — изменение гравитационных сил солнечной системы может вызвать схождение с орбиты планет, и в итоге — привести систему в состояние коллапса и столкновений. В результате наступит конец света.

Вполне возможно, что в этой суматохе Земля просто не сможет выжить. Не стоит забывать и тот факт, что Нибиру редко делает что-то просто так, вероятно, поглощение такого массивного тела как Юпитер имеет какую-то цель.

Уфологи не исключают, что на очереди - атака на Землю и уничтожение голубой планеты, передает vladtime.

Напомним, ранее сообщалось, Нибиру "сожрала" Венеру - планета смерти готовится напасть на Землю. "Судя по всему, катастрофа произошла примерно в 1985 году, когда состоялся последний полет зонда на Венеру, и когда были получены последние данные с этой планеты, как ни странно после этого любые полеты к Венере были прекращены, а исследования остановлены, удивительно, что такой багаж накопленных данных не был использован, возможно, это потому, что правительство понимало – исследовать больше нечего, а высадка на планету Х крайне рискованное занятие. Сама же атмосфера Венеры не просматривается и служит отличным прикрытием для "пожирателя", - высказался известный астроном.