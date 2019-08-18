Супероружие Нибиру разбомбило Луну: уфологи пугают концом света до начала осени

Супероружие Нибиру разбомбило Луну / vistanews.ru

NASA скрывает реальное состояние Луны, за которой ранее пряталась планета смерти Нибиру, заявил известный уфолог Скотт Уоринг.

По словам уфолога, все снимки, которые современная официальная наука показывает людям, тщательно обработаны в фоторедакторе.

"Ребята, это действительно меня злит. Одно дело увидеть, как инстаграмеры используют фотошоп для селфи, но другое — поймать NASA за редактированием фото, которое оно публикуют. Я хотел лучше посмотреть на эту фотографию, поэтому я скачал ее и добавил свет. Внезапно я увидел беспорядок по краям фотографии и по всей ее поверхности. Фотография выглядит зернистой и песчаной. На нем есть царапины и следы от кисти. Одно можно сказать наверняка, мы не можем доверять NASA. Вот 100% доказательство того, что они редактируют фотографии, и если они это сделают, они также будут редактировать чужие структуры и корабли", — пишет Уоринг.

Уфолог заметил, что NASA редактирует фотографии Луны / vistanews.ru

В то же время в Сети появились еще два устрашающих снимка из космоса, которые красноречиво говорят о приближении конца света на Земле.

Так, на одном фото - странный луч, который исходит от неизвестного объекта и пересекает Солнце в направлении Земли. Этот луч засекли астрономы. На втором снимке запечатлено пульсирующее голубое облако между тучами.

Сгруппировав все имеющиеся данные, уфологи пришли к неутешительному выводу, что лучи на фоне Солнца — это электромагнитное супероружие пришельцев с планеты смерти Нибиру, голубая планета внизу – это Нибиру, а светящее облако — НЛО, на котором находится установка, генерирующая лучи смерти.

Луч смерти Нибиру и пульсирующее облако / vistanews.ru

"NASA не будет редактировать снимки Луны из эстетических соображений. Если они прибегли к такому фокусу, значит, всё очень плохо. Я почти не сомневаюсь, что супероружие Нибиру разбомбило Луну и от неё уже почти ничего не осталось, а НАСА скрывает вероятное столкновение спутника с Землёй 30 августа. Это вполне возможно, так как Луна в этот день максимально приблизится к нашей планете. Если её размер и масса существо уменьшились, то гравитационное поле Земли её притянет как мощный магнит, и она врежется в нас со скоростью пули уже через пару недель. А всё из-за смертоносной Нибиру", - заявил российский уфолог.

Читайте такжеНибиру "сожрала" Юпитер: пришельцы готовят смертоносную атаку на Землю - уфологиДобавим, что уфологи не смогли объяснить, задумывалось ли разрушение Луны как диверсия против Земли, или пришельцы с Нибиру слишком увлеклись добычей ресурсов, и спутник Земли просто рассыпался после бесчисленных выработок.

В то же время, согласно подсчетам уфологов, глобальная катастрофа на Земле наступит 30 августа. Именно в этот день осколки спутника врежутся в нашу планету, все живое погибнет мгновенно, передает vistanews.

Напомним, ранее ученые заявили, что оставлять Луну на орбите нельзя - Нибиру станет новым спутником Земли. Эксперты из Университета Колорадо пришли к выводу, что Луна разрушительно влияет на Землю, замедляя её вращение. И если единственный естественный спутник не остановить, то он уничтожит все живое на планете, проще говоря, все человечество вымрет.

По информации ученых, власти США давно знали об опасности второго по яркости объекта на земном небосводе после Солнца, но филигранно скрывали этот факт.

Теперь стало известно, что ученые ломают голову над планом уничтожения Луны.