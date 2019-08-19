Нибиру сожжет Россию 30 августа: Земля превратится в кипящий котел - уфологи

19 августа 2019, 05:04

Пришельцы с Нибиру долго и тщательно готовились к захвату Земли. Атака начнется с России - 30 августа она будет уничтожена.

30 августа Нибиру сожжет Россию
30 августа Нибиру сожжет Россию / из открытых источников

Гигантский метеорит, который в конце июля снес несколько гектаров леса на границе Канады и США, оказался зловещим НЛО с планеты смерти Нибиру, убеждены уфологи.

К такому выводу специалисты в области изучения космоса пришли после того, как традиционные учёные не нашли на месте падения достаточно крупных фрагментов метеорита, которые могли бы создать ударную волну такой мощности, чтобы свалить десятки тысяч деревьев.

Уфологи говорят, что сам НЛО тоже исчез, но вскоре его заметили в Дагестане. Очевидцы сообщили, что заметили целую стаю пришельцев. Они появлялись из облаков, кружили над одним местом подолгу и исчезали.

Уфологи уверены, что эти крылатые пришельцы — диверсанты с Нибиру, которые прибыли для подготовки инопланетного вторжения планеты смерти.

Читайте такжеВторжение Нибиру началось: Вернадский предсказал появление планеты смерти"13 августа похожих или этих же пришельцев видели на Дальнем Востоке. Они летали вокруг рогатого электромагнитного облака, которое странно пульсировало, а через пару часов произошло мощное извержение Эбеко на острове Парамушир. Очевидно, скоро мы станем свидетелями инопланетного вторжения. Произойдёт это 30 августа, но люди поймут, что обречены, только когда будет поздно", - высказался один из уфологов.

Отметим, рассчитать дату вторжения уфологам помогло наблюдение за Луной.

По информации, 30 августа, спутник будет к Земле максимально близко (357 тыс. км), астрономы не смогут отслеживать движение крупных космических объектов вблизи Земли.

Так вот, это самые идеальные условия, чтобы планета-убийца Нибиру могла войти в тень Луны и подойти незамеченной к Земле на расстояние удара.

Пришельцы с Нибиру долго и тщательно готовились к захвату Земли, и судный день практически наступил, убеждены уфологи.

Кроме того, уфологи говорят, что пришельцы с Нибиру взорвали вулкан на Камчатке мощным супероружием. В этой связи уфологи решили, что атака Нибиру начнётся именно с Востока России с применением супероружия, которое стреляет смертоносными лучами.

Уфологи рассказали, что электромагнитные установки спровоцируют выбросы лавы, из-за извержений начнутся землетрясения.

Сначала сгорит Россия, произойдет это 30 августа. Потом огнем охватит все регионы по периметру тихоокеанского огненного кольца, затем вся Земля превратится в кипящий котёл с лавой, отметили уфологи.

По словам экспертов в области изучения космоса, всё живое исчезнет в огне, наступит конец света.  В то же время наглая планета смерти Нибиру получит новую ферму-планету для добычи вожделенных ресурсов, передает vladtime.

Читайте такжеВторжение Нибиру настало: Циолковский побывал на планете смерти и оставил посланиеНапомним, ранее сообщалось, Нибиру уничтожит Россию – планета смерти взяла на прицел Москву. Отметим, потом "повезло" жителям Владивостока - там в небе появился красноватый шар, и уфологи говорят, что это была Планета Х.

Также ранее планета смерти нацелилась на Новосибирск – очевидцы заметили на небосводе красный объект, ярче Солнца.

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