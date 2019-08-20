Нибиру иссосала кислород из рек в России - уфологи

20 августа 2019, 05:26

Очевидцы заметили смертельный портал пришельцев с Нибиру в небе над Россией.

Нибиру иссосала кислород из рек России / vistanews.ru

В небе над российским Приморьем очевидцы засекли устрашающее явление. Среди туч чётко выделялся огромный тёмный круг, он был подвижен, его границы меняли форму, а внутри происходило какое-то бурление, как будто кто-то всасывал и выталкивал пар.

По информации, очевидцы наблюдали это ужасное зрелище около двух часов.

Уфологи сразу заявили, что люди наблюдали смертельный портал пришельцев с Нибиру, через который аннунаки управляют атмосферными потоками и создают природные катаклизмы, а также высасывают необходимые им ресурсы.

При этом уфологи вспомнили последний перед тайфуном в России прогноз метеорологов, которые пообещали всего 5 см осадков за день, но их выпало в 100 раз больше.

Очевидцы засекли портал Нибиру в небе над Россией
Очевидцы засекли портал Нибиру в небе над Россией / vistanews.ru

Уфологи убеждены, что пришельцы с Нибиру в этот раз применили новое супероружие, которое имеет двойную функцию.

"Тайфуны – это первое заметное воздействие оружия пришельцев с Нибиру. Это настоящая "дыра-пожиратель", которая высасывает кислород из воды. Люди пока не знают, но в реках появилась дохлая рыба. Есть вероятность, что за ней придут стаи акул, которые могут жить в воде с низким содержанием кислорода, а это уже прямая угроза жизни людей. Если акулы появится там, где люди не ожидают их встретить, то шансы на спасения будут равны нулю. Чем больше будет затопленных территорий, тем больше погибнет людей из-за акул. За неделю вечно голодные хищники истребят всё население Приморья", - говорят уфологи.

В реках России нет кислорода и гибнет рыба.
В реках России нет кислорода и гибнет рыба / vistanews.ru

Отметим, ученые уже заявили, что белые акулы появились на северо-востоке России, передает vistanews.

Читайте такжеНибиру "сожрала" Юпитер: пришельцы готовят смертоносную атаку на Землю - уфологиНапомним, ранее сообщалось, Нибиру высасывает метан из Азовского моря - жителей побережья уничтожат пришельцы. Уфологи заявили, что на месте Азовского моря пришельцы оставят вонючий рассадник инопланетной чумы. Ведь именно болото является идеальной средой для размножения вирусов.  Таким образом пришельцы с Нибиру решили истребить свидетелей вторжения планеты смерти.

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