"Марионетка ублажает кукловода": сеть жестко отреагировала на пост Макрона на русском языке

20 августа 2019, 14:21

Президент Франции назвал Россию "глубоко европейской страной".

Эммануэль Макрон, Владимир Путин
Эммануэль Макрон назвал Россию "глубоко европейской страной" / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом России Владимиром Путиным, неожиданно написал пост на русском языке.

На своей странице в Facebook глава Франции назвал Россию "глубоко европейской страной".

"Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений. Я убежден в том, что в ходе этого многостороннего переустройства нам надлежит разработать архитектуру безопасности и доверия между Европейским Союзом и Россией", - написал Макрон.

В сети бурно отреагировали на заявление Макрона: кто-то напомнил, что договоры Франции с оккупантами закончились для страны плачевно, а кто-то прозвал главу страны марионеткой Путина.

"У вас Макрон сломался", "Эммануэль, если вас держат в заложниках, моргните дважды", "Крым, Донбасс, боинг уже забыли?", "Франция уже пыталась задобрить оккупанта, плохо кончила", "Очень глубоко - это да. Так что дно уже пробито", "О, еще одна марионетка ублажает кукловода? Или, все-таки, закулисье иное, не для публики?", "Одна встреча с бывшим сотрудником КГБ и уже посты на русском языке", - писали юзеры Facebook.

К слову, в аналогичном посте на французском языке, нет ни слова о "глубоко европейской стране России" и "Европе до Владивостока".

"Я слышал, что говорить с Россией бесполезно, что это никак не влияет. Я не согласен: не разговаривать с ним (Путиным, - ред.) - это изолировать его, подтолкнуть к привилегированному диалогу с горсткой держав, таких как Китай. Это то, что не было бы в наших интересах. Мы два постоянных члена Совета Безопасности: мы должны разговаривать друг с другом, находить точки соприкосновения", - написал Макрон на французском.

Напомним, на встрече с Макроном Путин похвастался, что беседы с Зеленским внушают ему оптимизм. Подробности переговоров с Зеленским Путин пообещал сообщить Макрону позднее.

Ранее Макрон сделал жене больно на встрече с Путиным.

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Россия Европа Франция Владимир Путин Европейский Союз Эммануэль Макрон
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