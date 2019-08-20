Много украинцев отравились в крутом отеле в Турции: есть погибшие, первые подробности

Отель Limak Lara De Luxe Hotel в Турции, где отравились украинцы / скриншот booking.com

Полсотни украинских туристов отравились в пятизвёздочном отеле Limak Lara De Luxe Hotel в турецком городе Лара.

По информации, всего в турецком отеле отравились 260 человек. Кроме того, постояльцы отеля из Украины сообщили, что несколько человек после отравления погибли.

Стало известно, что людей, которые отравились в отеле, в срочном порядке госпитализировали. Их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести.

Отметим, в настоящее время на месте работают правоохранители. Отмечается, что в отеле должны провести инспекции, чтобы выяснить причины массового отравления. Начато расследование.

Кроме того, есть вероятность, что Limak Lara De Luxe Hotel вообще закроют.

Добавим, что украинское посольство в Турции пока не давало никаких комментариев, передает РБК-Украина.

Читайте такжеВ Крыму в пансионате массово отравились отдыхающие из "ЛНР"В то же время, по информации издания IHA, в больницу с признаками отравления попали 80 туристов.

"Около 80 туристов попали в больницу в городе Невшехир (административный центр региона - ред.) вследствие пищевого отравления. Лечение продолжается, угрозы жизни туристов нет", - сообщило местное руководство.

Напомним, ранее на Прикарпатье отравились дети. В ночь с 15 на 16 августа в частной усадьбе Горицвит в с. Верхний Ясеней Верховинского района в Ивано-Франковской области произошло массовое отравление детей.

По информации, 13 детей срочно были госпитализированы в медучреждение.

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