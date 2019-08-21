Нибиру подавилась Солнцем: планеты смерти больше нет - астрономы

21 августа 2019, 05:33

Планеты смерти больше нет, убеждены уфологи. При этом на Землю в любой момент могут рухнуть всесокрушающие осколки Нибиру.

Нибиру "попырхнулась" Солнцем и погибла / vistanews.ru

Ученые из Австралии заметили во Вселенной устрашающий сигнал, который шёл от Чёрной дыры Стрелец А в центре Млечного пути. Якобы причиной космического грохота стало "пожирание" Чёрной дырой нейтронной звезды, которая миллиарды лет назад была чьим-то Солнцем.

Так вот, уфологи убеждены, что австралийские астрономы стали свидетелями гибели Нибиру.

Уфологи настаивают, что коварная планета смерти могла "сожрать" маленькую, но очень тяжёлую звезду, чтобы возместить потерю массы собственного ядра после бесконечной добычи ресурсов.

Пришельцы с Нибиру вполне способны провести подобную "трансплантацию", отметили специалисты в области изучения космоса.

Достаточно вспомнить, что учёные нашли на Луне куски доисторического базальта с Земли, которые доказывают, что Землю и создали разумные существа, столкнут две планеты, одна из которых стала спутником, а вторая превратилась в обитаемую планету.

Читайте такжеМонстр с Нибиру прокусил Солнце: в августе наступит конец света - уфологиОпределенным образом это также доказывает гипотезу о том, что у Земли "неродное" ядро, а другая планета, это, кстати, объясняет разницу в скорости движения магматических пород на разных глубинах.

Уфологи также подчеркнули, что звук, который засекли астрономы, похож на спазм или далекий взрыв. По мнению специалистов, ненасытная Нибиру подавилась чужим Солнцем и её разорвало, а осколки еще тысячи лет будут бомбардировать всю Галактику, в том числе Солнечную систему.

К слову, уфологи пока не смогли назвать точное время, которое потребуется смертоносным осколкам Нибиру, чтобы врезаться в Землю. При этом эксперты отмечают, что всесокрушающие осколки Нибиру могут стереть Землю в порошок, передает vistanews.

Напомним, ранее уфологи заявили, что планета смерти сгорела на Солнце.  На совещании уфологов в Ирвине, штат Калифорния, было заявлено, что планета Нибиру стала жертвой Солнца – она сгорела. По словам уфолога из Тайваня Скотта Уоринга, Нибиру пропала с радаров.

Чуть позже уфологи заявили, что Нибиру не погибла - планета смерти спряталась за Луной. Эксперты в области изучения пришельцев и НЛО убеждены, что планета смерти приближается к Земле под прикрытием Луны. Коварная планета Нибиру подстроилась под вращение Луны. И только солнечное затмение раскрыло эти планы Планеты X.

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