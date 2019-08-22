Грибника убили во время страстного секса

Гриб, похожий на фаллос / MirFactov

Трагическое происшествие произошло в российской глубинке - близ поселка Тургояк (Челябинская область).

Компания из двух мужчин и женщины отравились в лес за грибами и ягодами. Причем поход свой они разбавляли пьянством и сексом - групповым в том числе.

В одну из ночей дама решила отдаться одному из мужчин, в то время как второй забылся пьяным сном.

Внезапно, он проснулся от алкогольной жажды и увидел, как пара занимается сексом. Тогда мужчина схватил нож и вонзил его в спину совершающего фрикции приятеля. Лезвие проткнуло легкое. Пострадавший умер на месте.

Сейчас расследованием убийства занимается полиция. Ревнивец задержан. Ему грозит многолетний тюремный срок.

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