Грибника убили во время страстного секса

22 августа 2019, 01:09

Сексуально-полезно путешествие за грибами окончилось кровавыми преступлениями.

Гриб-пенис
Гриб, похожий на фаллос / MirFactov

Трагическое происшествие произошло в российской глубинке - близ поселка Тургояк (Челябинская область).

 Компания из двух мужчин и женщины отравились в лес за грибами и ягодами. Причем поход свой они разбавляли пьянством и сексом  - групповым в том числе.

В одну из ночей дама решила отдаться одному из мужчин, в то время как второй забылся пьяным сном.

Внезапно, он проснулся от алкогольной жажды и увидел, как пара занимается сексом. Тогда мужчина схватил нож и вонзил его в спину совершающего фрикции приятеля. Лезвие проткнуло легкое. Пострадавший умер на месте. 

Сейчас расследованием убийства занимается полиция. Ревнивец задержан. Ему грозит многолетний тюремный срок.

Напомним, ранее в Москве нашли (голой в чемодане) изуверски зарезанную популярную секс-блогершу. Позднее в Тернополет парень зарезал любовника матери и снял это на видео

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Россия убийство зарезал секс групповой секс
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