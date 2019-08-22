Маньяки с Нибиру начали последнюю охоту на туристов в Крыму - уфологи

Нибиру утопит Крым / vistanews.ru

Из Крыма массово убегают напуганные до смерти туристы. По информации, Черноморское побережье в любой момент разбомбят метеориты, а виной всему мстительная планета Нибиру, которая находится уже в Солнечной системе.

Уфологи говорят, что несколько метеоритов уже упали в Чёрное море минувшей ночью, но это только "первые ласточки".

Коварная Нибиру направила на полуостров метеоритный поток Лирид, чтобы полностью уничтожить полуостров и следы своей деятельности, убеждены эксперты в области изучения космоса.

Дело в том, что в последнее время в Крыму стали часто выползать к людям и даже нападать на них опасные мутанты, созданные учёными-маньяками с Нибиру. Теперь маньяки с Нибиру пытаются взять ситуацию под контроль.

К слову, на прошлой неделе пара туристов нашла в лесу возле Ясной поляны близнецов-свинорылов. Позже пару видели в Ялте вместе с питомцами, они собирались показывать их тем, кто сможет хорошо заплатить, но близнецов-свинорылов украли, а пара исчезла.

Близнецов-свинорылов украли в Крыму / vistanews.ru

"Нибиру начнёт масштабную бомбардировку Чёрного моря в ближайшие дни. Ученые-маньяки с Нибиру уже разыскали всех сбежавших мутантов и готовы их вывезти из лабораторий в местных ущельях в другие труднодоступные места. Такие есть в Пермском крае, Дагестане и на Камчатке, и там нет такого количества любопытных туристов. А чтобы скрыть следы своих опытов по скрещиванию людей и животных, Нибиру утопит Крым и уничтожит всех туристов и местных жителей, обрушив в море метеоритный поток, а также вызвав цунами", — подчеркнули уфологи.

Читайте такжеГолодные хищники с Нибиру пожирают туристов в Черном море - уфологиОтметим, пока уфологи в Ялте ищут сбежавших свинорылов-мутнтов, традиционные ученые скептически говорят, что угрозы для жителей Крыма нет, передает vistanews.

Напомним, ранее сообщалось, Нибиру наплодила крылатых палачей в Крыму. На днях во время осмотра опор Крымского моста, рабочие наткнулись на странную крылатую тварь, жаждущую человеческой крови. Упырь с устрашающим видом вверг мужчин в настоящий ужас.

По информации, рост загадочной твари примерно метр, а размах крыльев достигал не менее 3 метров. Крылья у твари такие, как у летучей мыши, морда антилопы, только с клыками, когти длинные, около 5 сантиметров, уши как у рыси. При этом брюхо у упыря большое.