Под градусом и под чувствами: в Москве парочка занялась сексом на глазах у прохожих

22 августа 2019, 15:41

Прямо за спиной у молодых людей работал экскаватор, а рядом гуляли дети.

Парень и девушка были пьяны / скриншот

В столице России пару молодых людей внезапно охватила страсть и, не сдерживая чувств, они предались любовным утехам среди бела дня на берегу водоема и на глазах у других отдыхающих.

Молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеграм-канал Hue. Инцидент произошел возле Люблинского пруда.  

"Горячий секс на фоне экскаватора: в Москве у Люблинского пруда заметили парочку, которая предавалась любви на глазах у всех. Мимо проходили родители с детьми, а также велись строительные работы. Но влюбленных это не смутило. Они были под градусом и под чувствами", – говорится в сообщении.

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Напомним, 12 августа в Черновцах сотрудники правоохранительных органов задержали двух нетрезвых местных жителей, которые занимались сексом на летней площадке кафе.

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