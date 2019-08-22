Под градусом и под чувствами: в Москве парочка занялась сексом на глазах у прохожих

Парень и девушка были пьяны / скриншот

В столице России пару молодых людей внезапно охватила страсть и, не сдерживая чувств, они предались любовным утехам среди бела дня на берегу водоема и на глазах у других отдыхающих.

Молодые люди были в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеграм-канал Hue. Инцидент произошел возле Люблинского пруда.

"Горячий секс на фоне экскаватора: в Москве у Люблинского пруда заметили парочку, которая предавалась любви на глазах у всех. Мимо проходили родители с детьми, а также велись строительные работы. Но влюбленных это не смутило. Они были под градусом и под чувствами", – говорится в сообщении.

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Напомним, 12 августа в Черновцах сотрудники правоохранительных органов задержали двух нетрезвых местных жителей, которые занимались сексом на летней площадке кафе.