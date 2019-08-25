Двойной удар Нибиру: пришельцы "грохнут" Землю 30 августа - уфологи

30 августа начнется вторжение Нибиру / vladtime.ru

Несколько дней назад жители Колумбии стали свидетелями жуткого зрелища. Парящие огни вогнали людей в состояние ужаса.

Вначале местные жители подумали, что засекли в небе воздушные шары или беспилотники. Но проблема в том, что объекты перемещались по небу на бешеной скорости.

Уфологи заявили, что жители Колумбии увидели в небе настоящие корабли Нибиру. Таким образом, настаивают эксперты в области изучения космоса, пришельцы начали штурм.

Кроме того, по мнению уфологов, Колумбия оказалась под прицелом кораблей с Нибиру не случайно.

Альтернативные учёные настаивают, что пришельцы с планеты смерти решили угробить "лёгкие планеты", которые находятся в Амазонии.

Как известно, тропические леса в Амазонии являются самым мощным источником кислорода на Земле (производят около 20%). Сама Амазония охватывает около 7 миллионов квадратных километров на территории 9 государств. Это Бразилия, Перу, Колумбия, Венесуэла, Эквадор, Боливия, Гайана, Суринама и французская Гвиана.

Читайте такжеНибиру "сожрала" Юпитер: пришельцы готовят смертоносную атаку на Землю - уфологиТак вот, начиная с 15 августа на спутниковых снимках были обнаружены 9507 новых лесных пожаров в Амазонии. Потушить их не могут по сегодняшний день. Подобное происходит в Сибири.

Уфологи уверяют, что это дело рук коварной Нибиру. Таким образом инопланетяне хотят уничтожить землян.

При этом Нибиру низвергла на Землю сотник кораблей с огненным супероружием, у которым четкая задача – совершить мощную атаку 30 августа.

Несколько дней назад подобные корабли-гирлянды были обнаружены в Неваде. Эта новая разработка аннунаков.

Пришельцы с Нибиру готовят двойной удар на 30 августа / vladtime.ru

Уничтожая леса, пришельцы нанесут сразу два сокрушительных удара, объяснили конспирологи.

Первый удар Нибиру произойдет с неба 30 августа, как ранее сообщалось уфологами. В этот день Луна будет в ближайшей точке своей орбиты к Земле. Это сближение помешает астрономам наблюдать за приближающимися объектами из космоса. Именно в этот день Нибиру войдёт в тень Луны и приступит к активным действиям - обстрелу из огненного супеоружия.

Второй удар Нибиру - это уничтожение леса. Так что агрессивный штурм Нибиру в Колумбии - это чётко продуманный план. Пришельцы уничтожают "лёгкие планеты" перед вторжением 30 августа.

После чего, по версии уфологов, на Земле наступит конец света, передает vladtime.

Напомним, ранее сообщалось, супероружие Нибиру разбомбило Луну. По словам уфологов, все снимки, которые современная официальная наука показывает людям, тщательно обработаны в фоторедакторе.

"NASA не будет редактировать снимки Луны из эстетических соображений. Если они прибегли к такому фокусу, значит, всё очень плохо. Я почти не сомневаюсь, что супероружие Нибиру разбомбило Луну и от неё уже почти ничего не осталось, а НАСА скрывает вероятное столкновение спутника с Землёй 30 августа. Это вполне возможно, так как Луна в этот день максимально приблизится к нашей планете. Если её размер и масса существо уменьшились, то гравитационное поле Земли её притянет как мощный магнит, и она врежется в нас со скоростью пули уже через пару недель. А всё из-за смертоносной Нибиру", - объяснил ситуацию российский уфолог.