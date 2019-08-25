Курт Волкер рассказал, чем аннексия Крыма похожа на советскую оккупацию Прибалтику

25 августа 2019, 09:46

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер прокомментировал ситуацию с Россией и аннексией Крыма.

Волкер
Курт Волкер / Reuters

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер утвеждает, что официальному Киева придется долго ожидать процесса деоккупации полуострова Крым.

Соответствующее мнение он высказал в интервью общественному радио Public Radio International (США). 

Волкер утверждает, что РФ в категорической форме отказывается от обсуждения этого вопроса. Поэтому, по его мнению, судьба возвращения Крыма может стать аналогичной судьбе Балтийских стран, захваченных СССР после подписания пакта с нацистским Третьим рейхом.В 1940-м США не признали этой аннексии и опубликовали декларацию Веллеса. Однако странам Прибалтики пришлось ждать почти 50 лет до восстановления своей независимости.

"Мы не увидим быстрого движения по Крыму, но так же никто не собирается принимать, что он принадлежит России. Я бы ожидал, что, в конце концов, он восстановится как часть Украины - это просто продлится очень долго", - считает Волкер.

Напомним, ранее Курт Волкер рассказал о том, когда США, Франция и Германия обсудят Нормандский формат. До этого росСМИ раструбили о новых переговорах Волкера с Сурковым по Донбассу.

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Прибалтика Госдеп США аннексия Крыма Курт Волкер
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