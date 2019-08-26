Нашпигованные чумой комары с Нибиру высадились в Крыму - уфологи

26 августа 2019, 05:04

Пришельцы с планеты-убийцы хорошо изучили организм и поведение человека и решили нанести удар "изнутри".

Нибиру решила атаковать человечество
Нибиру решила атаковать человечество "изнутри" / фото из открытых источников

На Черноморское побережье высадились тучи смертоносных комаров, которые заражают людей чумой. По словам уфологов, человечество столкнулось с нашпигованными заразителями с Нибиру.

 "Если бы действительно эти насекомые, переносящие одновременно множество вирусов смертельных болезней и лихорадок, мигрировали из Африки, то об этом было известно заранее. Однако мы наблюдаем начало эпидемии, при чем внезапное. Крым, Сочи, да всё Черноморье подверглось атаке смертоносных насекомых", - заявили специалисты.

Уфологи настаивают, что пришельцы с планеты-убийцы достаточно изучили организм и поведение человека и решили нанести удар "изнутри".

Методики лечения от смертельных заболеваний, мягко говоря, не идеальны, а в отдельных случаях вакцины просто не существует. Сейчас официально подтверждается, что комары разносят такие болезни как вирусы Зика, Денге, Чикунгунья, а также жёлтую лихорадку. 7 человек уже госпитализировано.

Эксперты и уфологи уверены, что это только начало, и в ближайшем будущем врачи начнут фиксировать признаки малярии, бубонной чумы и эболы срежи жителей Черноморского побережья и туристов. А от них, как известно, лекарств не существует.

Также уфологи сообщили, что комары с Нибиру отличаются черно-белыми полосками на лапках и брюшке.

Нашпигованный чумой комар с Нибиру / vistanews.ru

К сожалению, сетуют уфологи, рассмотреть комаров Нибиру в реальных условиях можно только после убийства их на своем теле, когда они уже прикоснуться к человеку и заразят его.

Принимая во внимание количество микроскопических убийц, под угрозой все жители Черноморского побережья.

Эксперты крайне рекомендуют, во избежание распространения эпидемии, держаться как можно дальше от лесных массивов и открытых безветренных участков.

По сообщениям других СМИ, в этих регионах уже началась санитарная обработка с целью уничтожения опасных насекомых, ведь если их не остановить "здесь и сейчас", то эпидемия с легкостью распространится по всей планете, передает vistanews.

Читайте такжеЧерви-людоеды с Нибиру пошли войной на Крым - уфологиНапомним, ранее маньяки с Нибиру начали последнюю охоту на туристов в Крыму. Дело в том, что в последнее время в Крыму стали часто выползать к людям и даже нападать на них опасные мутанты, созданные учёными-маньяками с Нибиру. Теперь маньяки с Нибиру пытаются взять ситуацию под контроль.

"Нибиру начнёт масштабную бомбардировку Чёрного моря в ближайшие дни. Ученые-маньяки с Нибиру уже разыскали всех сбежавших мутантов и готовы их вывезти из лабораторий в местных ущельях в другие труднодоступные места. Такие есть в Пермском крае, Дагестане и на Камчатке, и там нет такого количества любопытных туристов. А чтобы скрыть следы своих опытов по скрещиванию людей и животных, Нибиру утопит Крым и уничтожит всех туристов и местных жителей, обрушив в море метеоритный поток, а также вызвав цунами", — подчеркнули уфологи.

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