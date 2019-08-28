У Нибиру три Луны: NASA впервые поймало в кадр затмение планеты смерти

У Нибиру три Луны / vladtime.ru

Коварная Нибиру, которая ранее "сожрала" Юпитер, попала в объективы NASA. По словам ученых, планета смерти сейчас промышляет в Солнечной системе, но не в далёкой туманности или в чёрной дыре, а в критической близости к Земле.

По информации, благодаря изменениям в полярности магнитных полей Нибиру долгое время удавалось быть невидимой для телескопов Земли. Однако, эксперты, работающие с космическим аппаратом SOHO, констатировали, что у Нибиру есть Луны. Не один спутник, не два — а целых три Луны.

Наблюдая за Солнцем, эксперты успели сделать шокирующие фото, аналога которым нет. Затмение Нибиру Лунами в Солнечной системе попало в кадр.

Отметим, на снимках SOHO Нибиру больше Солнца, радиус которого составляет 695?510 км.

NASA сняло затмение Нибиру / vladtime.ru

Кроме этого, столкновение Нибиру или её Лун создаст новый пояс астероидов в Солнечной системе.

Кроме того, ученые настаивают, осколки Планеты Х могут бухнуть на Землю и наделать беды. Конца света не избежать.

Читайте такжеНибиру подавилась Солнцем: планеты смерти больше нет - астрономыКроме того, уфологи, изучившие снимки SOHO, пришли к выводу, что орбита Солнца под угрозой.

"Учёные не признают ни Нибиру, ни её разрушительной силы — это неправильно. Планета Х может раскрыть правду о прошлом и будущем людей, указать на разгадки к тайнам века и даже открыть портал к первому контакту с пришельцами. Чтобы всё это случилось, важно выжить", — говорит уфолог.

По словам конспирологов, не исключено, что замалчивание информации о появлении Нибиру с Лунами в Солнечной системе - это результат активности мирового сообщества. Якобы существует тайный комитет, который решает всё на планете и действует только в своих интересах.

При этом официальная наука не считает блик на фото SOHO Нибиру, тем более не подтверждают наличие ещё и Лун Планеты Х, передает vladtime.

Напомним, ранее сообщалось, пришельцы "грохнут" Землю 30 августа. Начиная с 15 августа на спутниковых снимках были обнаружены 9507 новых лесных пожаров в Амазонии. Потушить их не могут по сегодняшний день. Подобное происходит в Сибири. Уфологи уверяют, что это дело рук коварной Нибиру. Таким образом инопланетяне хотят уничтожить землян.

При этом Нибиру низвергла на Землю сотник кораблей с огненным супероружием, у которым четкая задача – совершить мощную атаку 30 августа.