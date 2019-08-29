Нибиру стала "завтраком" Черной дыры: пришельцы в панике летят на Землю - уфологи

Пришельцы в панике бегут с Нибиру / vladtime.ru

Телескоп Хаббл зафиксировал катастрофу космического масштаба. Чёрная дыра слопала гигантскую нейтронную звезду и все планеты, которые вращались вокруг неё.

Но эксперты в области изучения космоса убеждены, что прожорливая Черная дыра захватит в свою ненасытную "пасть" и планету смерти Нибиру, которая ранее "сожрала" Юпитер.

К слову, что ещё Стивен Хокинг описывал использование крайних границ чёрной дыры в качестве ускорителя для объекта любой массы.

А космологи настаивают, что пришельцы с Нибиру уже давно используют чёрные дыры для путешествия по космосу, не покидая своей планеты и не тратя никаких ресурсов.

Но сейчас пришельцы запаниковали и стремя голову бегут со своей планеты, поскольку она стала "завтраком" Чёрной дыры, который вот-вот поглотят.

Именно угроза планете Нибиру объясняет то, что пришельцы стали слишком активно светиться на Земле в последний месяц.

Дело в том, объясняют уфологи, что пришельцы допустили неисправимую ошибку в расчётах, в результате чего навлекли чёрную дыру на огромную звёздную систему с нейтронной звездой в центре. Поэтому теперь Нибиру – следующий "завтрак" черной дыры. На планете смерти наступит конец света.

Черная дыра положила глаз на Нибиру / vladtime.ru

Отметим, что звезда, которая в 5 раз тяжелее и в 2,5 раза больше нашего Солнца, была съедена буквально за мгновение. Так что и от Нибиру не останется и следа, если планета попадёт за горизонт событий чёрной дыры.

Но астрономы NASA скептически отнеслись к словам уфологов в том, что этой планетой может быть Нибиру. При этом они и не отрицают того факта, что попади такая чёрная дыра в нашу Солнечную систему, то от неё ничего бы не осталось за считанные часы, передает vladtime.

Читайте такжеСупероружие Нибиру разбомбило Луну: уфологи пугают концом света до начала осениНапомним, ранее астрономы заявили, что Нибиру подавилась Солнцем. Ученые из Австралии заметили во Вселенной устрашающий сигнал, который шёл от Чёрной дыры Стрелец А в центре Млечного пути. Якобы причиной космического грохота стало "пожирание" Чёрной дырой нейтронной звезды, которая миллиарды лет назад была чьим-то Солнцем.

Так вот, уфологи убеждены, что австралийские астрономы стали свидетелями гибели Нибиру.