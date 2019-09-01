Страшная грамота с Нибиру: посланник смерти предрек войну с пришельцами и конец света - уфологи

1 сентября 2019, 05:28

По словам уфологов, 2020 год на Земле уже не наступит.

Землю ждет война с пришельцами с Нибиру / vladtime.ru

Ужасная для человечества весточка пришла из Аргентины. Там родился уродливый поросёнок со слоновьей головой. И хотя слонорыл-мутант не прожил и минуты, но его появление всполошило ученых.

Дело в том, что рождение любого живого существа с головой слона (кроме слонёнка), согласно ведам цивилизации реки Инд, означает предупреждение богов о скорой войне с "огненной планетой" Нибиру о массовой смерти.

Так вот, если взять ко вниманию предсказание древних борзописцев, то получается, что старинное пророчество начало сбываться.

Отметим, археологи считают Индскую цивилизацию самой странной. Предки древних индийцев разговаривали с богами и даже записывали эти беседы.

Так вот, одно из таких пророчеств предупреждает о космическом огненном колесе, которое кружится в космосе и истребляет все миры, включая мир богов. А когда оно приблизится к миру людей, древний индийский бог Ганеша, изображающийся с головой слона, пришлёт на землю посланника смерти.

Нибиру прислала на Землю гонца смерти / vladtime.ru

Таким образом, убеждены ученые, родившееся в Аргентине существо – это и есть "обещанный" борзописцами Древней Индии посланник смерти. Человечество получило опасную грамоту из космоса.

Уфологи объяснили, что огненным колесом в космосе инды называли очень горячую, всесокрушающую планету смерти Нибиру. Кроме того, уфологи рассказывают о предстоящей полноценной войне с пришельцами, которую человек проиграет.

Но не все уфологи считают, что на Нибиру живут пришельцы. Многие склонны думать, что планета Нибиру – необитаема, но способна уничтожить Землю только своим приближением. Голубая планета никак не сможет выдержать высокой температуры планеты смерти, и очень быстро превратится в "обугленный труп".

Это больше похоже на образ огненного колеса из древнего пророчества. Эксперты отмечают, что появление слонорыла-мутанта в 2019 году может значить только одно — 2020 год уже не наступит.

При этом традиционная наука не реагирует на заявления уфологов, и только собирается провести расследование по факту мутации поросенка в Аргентине, передает vladtime.

Читайте такжеГолодные хищники с Нибиру пожирают туристов в Черном море - уфологиНапомним, ранее Нибиру "сожрала" Юпитер - пришельцы готовят смертоносную атаку на Землю. Астрономы из NASA заметили, что несколько дней назад самая большая планета Солнечной системы столкнулась с гигантским космическим телом, которое втрое больше Земли.

Ученые сразу решили, что в Юпитер ударилась другая планета, и газовый гигант засосал её без остатка. А российские уфологи провели собственное расследование и убеждены, что этой планетой была загадочная планета смерти Нибиру. Но некоторые исследователи космоса убеждены, что за атмосферой Юпитера уже ничего нет — огромную планету поглотила загадочная планета Х.

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