Нибиру столкнула Солнце в бездонную пасть Черной дыры - уфологи

2 сентября 2019, 05:28

Солнце подменено, оно не настоящее. Очевидцы на разных континентах заметили событие космического масштаба.

Солнце упало в бездну Черной дыры / vladtime.ru

Смертоносная планета Нибиру при помощи высокотехнологичной голограммы заменила главную звезду Солнечной системы, заявили уфологи.

Эксперты в области изучения космоса убеждены, что Солнце попало в  пасть Черной дыры после того, как высший разум с планеты смерти применил испытательное оружие против землян, в результате чего столкнул Солнце в бездну.

Отметим, о чёрных дырах учёные знают очень мало и ссылаются на необоснованность поведения этих гигантов. При этом космическое пространство на 95% состоит из тёмной материи.

Учитывая это, уфологи настаивают, что произошла подмена.

"Чёрные дыры ещё загадка для экспертов. Но уже можно утверждать, что Солнце подменено, оно не настоящее. Очевидцы на разных континентах заметили событие космического масштаба", — сказал эксперт по аномалиям.

Пришельцы с Нибиру ловко подменили Солнце / vladtime.ru

Таким образом, говорят уфологи, голограмма с Нибиру заменила звезду Солнечной системы и теперь климатологи обязаны раскрыть реальные последствия космической кражи.

Читайте такжеАтака Нибиру: военный корабль с планеты смерти внаглую высадился на Солнце - уфологиНе исключено, что штормы в Атлантическом океане и буря в Приморье связаны с процессом отправки Солнца в чёрную дыру.

Справедливости ради отметим, что традиционная наука не подтвердила указанный уфологами сценарий, передает vladtime.

Напомним, ранее сообщалось, Нибиру стала "завтраком" Черной дыры. Телескоп Хаббл зафиксировал катастрофу космического масштаба. Чёрная дыра слопала гигантскую нейтронную звезду и все планеты, которые вращались вокруг неё.

Но эксперты в области изучения космоса убеждены, что прожорливая Черная дыра захватит в свою ненасытную "пасть" и планету смерти Нибиру, которая ранее "сожрала" Юпитер.

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