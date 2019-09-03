"Пошла она в жопу!": с росТВ выгнали украинского эксперта

Вячеслава Ковтуна выгнали со студии шоу Кто против?

Скандальный украинский политолог Вячеслав Ковтун, который является завсегдатаем ток-шоу на российском телевидении, и попал в Миротворец, вновь попал под раздачу на росТВ – его выгнали из студии.

Это произошло во время прямого эфира политического ток-шоу Кто против?.

Ковтун не сдержался от замечания в ответ на реплику главреда немецкого журнала World Economy с пророссийской позицией Александра Сосновского. Тот считает, что Германия не будет поддерживать и не намерена поставлять свое оружие в Украину, подчеркнув, что возражения Ковтуна по этому поводу расходятся с сообщениями немецких СМИ.

"Да пошла она в жопу эта немецкая пресса! Я прошу прощения", – выкрикнул Ковтун.

На эти слова разозленный ведущий, российский политолог Дмитрий Куликов подошел к украинскому эксперту и тыкнул в лицо красной карточкой, требуя покинуть студию.

"Все, пойдите вон отсюда. Пойдите вон отсюда!!" – огрызнулся он, потребовав от Ковтуна, чтобы тот покинул студию.

Кто-то из присутствующих не сдержался от комментария: "Совсем ушел. С ума сошел, что ли".

Сосновский парировал на реплику Ковтуна.

"Не хотел его провоцировать, но он назвал то, чем он сам и является. Ладно, черт с ним, пусть он называет как угодно", - отметил Сосновский.

Отметим, что Ковтун позиционирует себя как украинский политолог, при этом регулярно принимает участие в пропагандистских ток-шоу на росТВ. При этом он уже не раз оказывается избитым гостями эфира.

Ранее Соловьев выгнал украинского эксперта из студии за слова о Бандере.