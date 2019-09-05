Натуральный обмен: таксист потребовал от женщины секса за поездку

Такси. Иллюстративное фото / sb.by

В Москве горожанка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что над ней пытался совершить сексуальное насилие таксист.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в ночь со вторника на среду. с 3 на 4 сентября. Таксист привез женщину в пункт назначения. Но оказалось, что у нее она забыла денег для оплаты проезда.

Тогда, по словам женщины, таксист накинулся на нее и стал стягивать джинсы. Она истошно завопила, чем и сумела отпугнуть насильника.

Далее он быстро сел в авто и ретировался. В настоящее время похотливого таксиста разыскивают правоохранители.

Напомним, ранее на Киевщине таксист приковал пассажира цепью в подвале гаража. До этого в Минске таксиста заставили снять георгиевскую ленту.