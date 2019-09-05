Натуральный обмен: таксист потребовал от женщины секса за поездку

5 сентября 2019, 21:20

Такая вот, довольно неприглядная история о нехватке денег и сексуальном насилии.

Такси
Такси. Иллюстративное фото / sb.by

В Москве горожанка обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что над ней пытался совершить сексуальное насилие таксист.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в ночь со вторника на среду. с 3 на 4 сентября. Таксист привез женщину в пункт назначения. Но оказалось, что у нее она забыла денег для оплаты проезда.

Тогда, по словам женщины, таксист накинулся на нее и стал стягивать джинсы. Она истошно завопила, чем и сумела отпугнуть насильника. 

Далее он быстро сел в авто и ретировался. В настоящее время похотливого таксиста разыскивают правоохранители. 

Напомним, ранее на Киевщине таксист приковал пассажира цепью в подвале гаража. До этого в Минске таксиста заставили снять георгиевскую ленту.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
такси секс насилие таксист правоохранители
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:42
Не NewsOne единым: Нацсовет по ТВ назначил внезапную проверку каналу
21:38
Путину – выигрыш вдвойне, Киеву – проблемы: Зеленского предупредили, чем грозит обмен Цемаха на Сенцова Видео
21:21
В СМИ утекли подробности закрытой встречи Зеленского с нардепами от Слуги народа
21:20
Натуральный обмен: таксист потребовал от женщины секса за поездку
21:09
Умер легендарный исполнитель песен Снег кружится и Вся жизнь впереди Видео
20:59
В Сирии погибли путинские "ихтамнеты": в России еще раз открестились
20:53
В Украине первого замгенпрокурора времен Януковича сняли с розыска
20:32
Мужчина решил засудить экс-жену, из-за которой подсел на анальный секс
20:31
Ученые ошарашили ответом, толстеют ли от пива или худеют
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 7 и 8 сериях сериала Видео
19:55
Сенцова на Цемаха: СМИ раскрыли подробности обмена между Украиной и РФ Видео
19:33
Вице-спикер Рады рассказал, почему регламент парламента нужно изменить
19:23
Уволить Кличко по закону: эксперт дал рецепт команде Зеленского Видео
19:11
"А Оля в курсе?": в Москве продают грязные трусы Бузовой
19:07
"Свобода заложников стоит шкуры путинского убийцы": социолог оценил выпуск Цемаха из СИЗО
19:03
Обмен пленными: суд отпустил еще одного шпиона ФСБ Видео
18:56
"Включен в списки": Цемаха готовят к обмену – источник Видео
18:46
Под Киевом пылает свалка: огонь охватил гектары
18:31
Российские ПВО в Крыму способны ударить по Киеву - разведка Минобороны
17:58
Обмен пленными: стало известно о судьбе арестованного в Украине "личного киллера Кадырова" Видео
17:48
Полиция нагрянула с обыском в Укрэнерго: названа причина
17:25
"Филиал ФСБ": под Апелляционным судом националисты зажгли файеры из-за дела Цемаха Фото Видео
17:00
Крепостная 2 сезон: сколько серий, и как смотреть сериал онлайн Видео
16:57
"Много вопросов": в Нидерландах оценили решение Украины об освобождении Цемаха Видео
16:41
Ворскла подписала контракт с воспитанником Барселоны
16:36
Избил и угрожал расстрелом: бывшего нардепа-"радикала" объявили в розыск
16:34
В Крыму затонул прогулочный катер: было много пассажиров
16:33
Ивлеева и Элджей официально женаты - фото с медового месяца
16:30
В НБУ сказали, когда появятся новые монеты номиналом 5 гривен
16:26
Киркоров с легкостью ограбил музей и сбежал на "скорой" от ОМОНа Видео
16:16
В России рухнул военный вертолет: названа возможная причина Видео
15:53
Национальный банк снизил учетную ставку Видео
15:44
"Не может ходить": Гонтарева записала ролик в госпитале Видео
15:32
Концерт подруги Януковича Повалий в Киеве отменяется Фото
15:22
"Вызывает тревогу": в Европарламенте прокомментировали освобождение Цемаха Видео
15:14
Сын Коломойского подписал контракт с Днепром
15:03
Стало известно, как избавиться от синдрома хронического опоздания Видео
14:55
"Подарок Путину": в сети яростно отреагировали на освобождение фигуранта дела МН17 Цемаха Видео
14:55
В Нацбанке назвали дату визита миссии МВФ Видео
14:50
В чем выгода инвестиционного инструмента ОВГЗ от Freedom Finance Украина новости компании
14:45
Канал NewsOne решили закрыть Видео
14:27
Когда наступит осень в Украине 2019: народный синоптик назвал дату Видео
14:24
"Куски говна", "урод, бл*": в Нацраде нардепы поскандалили из-за украинского языка Видео
14:22
Интимные фото и полеты на самолетах: как Виктор Павлик развлекался с Репяховой до развода
14:13
Освобождение Цемаха - "трэшняк", от которого Украине будет больно мнение
14:08
Синоптик сказала, когда в Украине будет по-летнему тепло Видео
13:46
Зеленский обьяснил, почему наложил вето на закон о химической кастрации педофилов
13:37
Цемах вернется на оккупированный Донбасс – прокурор Видео
13:30
"С*бите с Донбасса": украинский флаг на концерте в Москве вызвал скандал
13:22
Санкции АМКУ: Ostchem принудительно разделят, компания Фирташа получила крупный штраф Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять