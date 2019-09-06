"Питерский сортирный юморок": Путин опозорился с шуткой о сексе в России и Японии и наделал шуму в сети

Владимир Путин неудачно пошутил о сексе в РФ и Японии / Reuters

Президент России Владимир Путин нелепо пошутил о сексе в Японии, Дагестане и Чечне во время Восточного экономического форума.

Главу РФ "понесло", когда он ответил на вполне серьезный вопрос о молодежи, которая выходила на протесты в Москве.

"Синдзо говорил, что в Японии начали быстрее ходить, это хорошо. Скажем, у нас в Чечне или Дагестане ходят в прежнем темпе, а рождаемость в три раза больше, чем в Японии. Вопрос в том, на что тратить энергию. Молодые люди должны тратить энергию на такие процессы, которые ведут к созданию!", - заявил Путин.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ со скучающим видом выслушал шутку Путина, но вот в сети разгорелось живое обсуждение несуразного высказывания президента РФ.

"Конченый старый му*ак, уже и на международной арене не стесняющийся нести маразматические речи", "Ничего нового. Старый плешивый засранец со своими шуточками за 300", "Как всегда, ответил на вопрос не на тот вопрос и на другую тему", "Питерский сортирный юморок", "В целом-то Россия вымирает. В большинстве регионов рожать не хотят из-за бедности. Может, на это стоит энергию потратить?", "Не президент великой страны, а клоун из подворотни. За 20 лет Путин так и не научился цивилизованно разговаривать", "Путин опять показывает себя миру тем, кем он есть - пошлым дураком. А его прислуга аплодирует его мудрости", "Какой веселый старикан, ни одной встречи без шуток про *блю. Какое же позорище...", - язвили в сети.

Ранее в сети накинулись на Путина из-за речи о червях и ветряках.