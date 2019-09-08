Москва предложила Киеву важное соглашение о правовом положении граждан

8 сентября 2019, 10:17

Татьяна Москалькова предложила прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.

Татьяна Москалькова прокомментировала обмен пленными между Украиной и РФ / Фото ombudsmanrf.org

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила заключить соглашение между  Москвой и Киевом, которое позволило бы на паритетных началах прекращать в отношении граждан обеих стран уголовное преследование.

"Представляется целесообразным в перспективе выйти на заключение межгосударственного соглашения об урегулировании правового положения лиц, имеющих гражданство России и Украины, и желающих вернуться домой, которое в том числе могло бы правовыми средствами разрешить вопросы о прекращении в отношении них уголовного преследования на паритетных началах", – говорится в заявлении Москальковой, опубликованном на сайте российского омбудсмена.

Уполномоченный по правам человека в РФ считает, что состоявшийся накануне обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной должен стать частью системной программы действий по деэскалации конфликта, нормализации двусторонних отношений, а также стабилизации ситуации на юго-востоке Украины.

"Важно провести широкую разъяснительную работу о гарантиях прав граждан, участвующих в процессах по возращению с целью недопущения их последующего привлечения к уголовной ответственности в случае желания переместиться из Украины в Россию либо обратно, а также не допустить возможных спекуляций, связанных с обращением в межгосударственные судебные органы и международные организации под надуманными предлогами", – считает Москалькова.

Читайте также"Начали исчезать": журналист рассказал о судьбе выданных России заключенныхНапомним, 7 сентября, в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов. 

Президент Украины Владимир Зеленский после обмена заключенными между Украиной и Россией 7 сентября позвонил российскому коллеге Владимиру Путину. Позже в Кремле сообщили, что Путин и Зеленский сочли обмен шансом для восстановления отношений двух стран.

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Россия уголовное дело обмен пленными Татьяна Москалькова новости России
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