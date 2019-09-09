Запретная любовь: парень угодил за решетку за секс и съемки порно с малолетней школьницей

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Жителя российской глубинке, города Астрахань, осудили за секс и съемку порно с несовершеннолетней школьницей.

Соответствующее сообщение опубликовали представители Следственного комитета по региону. По данным правоохранителей, в 2016-м 21-летний парень познакомился в интернете с 12-летней школьницей из Рязани.

Год он переписывался с ней, в том числе и на сексуальные темы. В сентябре 2017-го он приехал из Астрахани в Рязань, где склонил ее к сексу. Причем половые акты он снял на камеру смартфона.

Новоявленному порнорежиссеру и растлителю малолетних суд назначил пять лет тюрьмы.

Напомним, ранее на Одесчине школьники устроили гей-оргию и сняли порно. До этого в Англии пара сняла порно в коридоре больницы.