Полный разврат: женщина "спалила" любовника на сексе со своей юной дочерью

Школьница. Иллюстративное фото / svodka.akipress.org

В российской глубинке (город Мелеуз, Республика Башкортостан) 37-летняя местная жительница поймала 27-летнего любовника на совращении ее 16-летней дочери.

Соответствующее сообщение опубликовал ГТРК "Башкортостан". Узнав о том, что любовник совратил ее дочь, женщина немедленно обратилась в правоохранительные органы.

По данным полиции, уже установлено, что мужчина домогался юной девушки в течение месяца. В конечном итоге ему удалось склонить ее к сексу.

Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в России женщина за деньги сдавала 10-летнюю дочь в секс-эксплуатацию любовнику