Полный разврат: женщина "спалила" любовника на сексе со своей юной дочерью

10 сентября 2019, 03:20

Гнусновато-жутковатая история с совращением 16-летней школьницы. Теперь ею занимается полиция.

Школьница
Школьница. Иллюстративное фото / svodka.akipress.org

В российской глубинке (город Мелеуз, Республика Башкортостан) 37-летняя местная жительница поймала 27-летнего любовника на совращении ее 16-летней дочери.

Соответствующее сообщение опубликовал ГТРК "Башкортостан". Узнав о том, что любовник совратил ее дочь, женщина немедленно обратилась в правоохранительные органы.

По данным полиции, уже установлено, что мужчина домогался юной девушки в течение месяца. В конечном итоге ему удалось склонить ее к сексу.

Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее в России женщина за деньги сдавала 10-летнюю дочь в секс-эксплуатацию любовнику 

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