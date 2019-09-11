Средневековая расправа в Мексике: насильника кастрировали с помощью питбуля

Обвиненного в сексуальных преступлениях мужчину бросили на растерзание псу

В столице Мексики Мехико мужчину, которого несколько женщин обвинили в изнасилованиях, подвергли жестокому наказанию.

Обвиненного в сексуальных преступлениях поймала одна из орудующих в городе банд, после чего его бросили на растерзание питбулю, пишет Daily Mail.

При этом на мужчину надели наручники, а также полностью раздели, после чего на него натравили бойцовского пса. В результате собака буквально отгрызла ему гениталии.

Впоследствии видео с жестокой расправой было распространено в соцсетях в качестве предупреждения для остальных насильников.

О дальнейшей судьбе пострадавшего ничего не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Санкт-Петербурге мужчина-гомофоб под видом клиента кастрировал транссексуалку.