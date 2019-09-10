Ультраширокая камера и слофис: что нового в iPhone 11, и какая цена

Apple презентовала iPhone 11 / Reuters

Американская корпорация Apple представила iPhone 11, у них, как и у предшественников, есть двойная камера, одна - обычная, а вторая ультраширокая (имеет более широкий угол), стоимость новинки стартует от 699 долларов.

Новый айфон имеет LCD-экран размером 6,1 дюйма, гаджет будет представлен в шести цветах, один из них - бирюзовый.

На камеру iPhone 11 можно делать портреты не только людей, но и животных. Также появилась возможность проводить съемки ночью. С помощью новинки можно сделать слоумо-селфи - их назвали слофис.

Читайте такжеiPad 2019: названы цена и характеристики, чем поразилНа обоих камерах айфон 11 можно снимать видео в качестве 4K. В первые в истории айфонов фронтальная камера получила способность снимать замедленные видео.

Новый айфон оснащен процессором A13 Bionic, который является самым быстрым среди тех, которые установлены в современных смартфонах.

У iPhone 11 батарея лучше, чем у предшественника - iPhone XR - заряда хватит на час дольше. Кроме того, новинку оснастили звуковой системой Dolby Atmos.

Apple презентовала iPhone 11 / Reuters

Напомним, 10 сентября в американской Калифорнии проходит презентация Apple 2019. Корпорация показала новые "умные" часы - Apple Watch, в гаджете, в частности, появился встроенный компас.