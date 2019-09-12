Обезумевший ревнивец организовал анальное изнасилование "любовника" своей жены

Изнасилование. Иллюстративное фото / скриншот из видео

В российском Санкт-Петербурге перед Приморским райсудом предстал известный бизнесмен Игорь Саликов - по обвинении в организации изнасилования мнимого любовника своей супруги Зои Кожевниковой.

По версии следствия, в 2014-м году коммерсант подарил женщине смартфон со специальным устройством, которое позволяло ему отслеживать звонки и переписку. Саликов выяснил, что его супруга, с которой он к тому времени был в процесса развода, общается с неким мужчиной.

Далее, коммерсант подослал к нему симпатичную соблазнительницу. Ей дали задание заманить бедолагу на съемную квартиру для секса. В разгар предварительных ласк внезапно в квартиру вошел мужчина, сыграл роль ревнивого супруга. Девушку он выгнал в подъезд, а голого мужчину избил, угрожал выкинуть из окна, а в конечном итоге - совершил насильственные действия сексуального характера.

Напомним, ранее в России полицейские изнасиловали 17-летнюю спортсменку. До этого в российской столице за изнасилование двух узбеков задержали майора полиции.