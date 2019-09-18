Любви все возрасты покорны: женщина удовлетворила любовника прямо в поезде

Иллюстративное фото / Globallookpress.com / NDinendra Haria

В столице Великобритании пожилые возлюбленные устроили сеанс орального секса непосредственно в вагоне поезда.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Daily Star.

Свидетели внезапного пылкого проявления чувств стариков-затейников немедленно пожаловались на возлюбленных в полицию.

64-летнему Рэймонду Берру 57-летняя Дебора Тобин сделала фелляцию. Ее не остановили даже подростки, присутствовавшие в вагоне.

Очевидцам сексуальных утех пожилых людей (которые, к тому же, были в нетрезвом состоянии) пришлось вызывать полицию. Патруль в силовом порядке снял пару с поезда.

Суд выписал Берру наказание в виде 100 часов общественных работ, а его подруге Тобин − 150 часов общественных работ.

Напомним, ранее в США полиция повязала стариков, устроивших сеанс группового секса.