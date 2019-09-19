Выпрыгнул с 13 этажа: в Китае украинский школьник не выдержал издевательств учителя

В Китае украинец выбросился из окна из-за буллинга учителя в школе / facebook.com/volodymyr.boiko1965

В китайском Шанхае 13-летний украинский школьник выпрыгнул с 13 этажа своей квартиры из-за буллинга со стороны учителя.

Трагедия произошла 6 сентября, на руке Ивана Лю нашли надпись иероглифами "жертва шанхайского образования". Жуткой историей поделился на своей странице в Facebook журналист Владимир Бойко.

Ему написала отчаявшаяся мать школьника Елена Артеменко, так как местная полиция сначала не хотела документировать этот факт в своем протоколе, теперь вовсе отказывается возбуждать против учителя дело о доведении до самоубийства.

К слову, это не первый случай самоубийства среди учеников педагога Чжана – девочка из параллельного класса год назад также покончила с собой.

Иван Лю не единожды страдал от нападок учителя: тот мог вышибить стул из-под ученика, неоднократно бил подростка, толкал его рюкзак, а в апреле 2019 даже душил мальчика.

Иван Лю выбросился из окна из-за буллинга учителя / facebook.com/volodymyr.boiko1965

Родители зафиксировали факт нанесения ребенку телесных повреждений, привлекли к конфликту директора школы. На встрече он пообещал, что обеспечит безопасность мальчика, переведя его в другой класс, и сам лично гарантирует, что с Иваном ничего не случится.

"Все материалы по делу у родителей есть, но в полиции Шанхая их не принимают. Мать 6 сентября 2019 года позвонила в украинское консульство, 7 написала официальное обращение за помощью. Власти Китая ответили на ноту украинской стороны, что будет проведено расследование. Но уже 12 сентября в Бюро общественной безопасности в отделе для иностранцев родственникам умершего пытались дать документы о том, что никакого расследования не будет. Власти обещали расследовать дело, однако в это же время готовила ответ о том, что ничьей вины в гибели Ивана Лю нет", - сказано в посте.

Кроме того, полиция Шанхая согласится выдать родителям свидетельство о смерти мальчика только в том случае, если они откажутся от претензий к представителям системы образования.

В полиции отказываются признавать вину учителя в доведении подростка до самоубийства / facebook.com/volodymyr.boiko1965

Ранее ученые выяснили негативное влияние травли в школе на мозг ребенка.