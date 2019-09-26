С ума сводящая страсть: пьяные задержанные устроили секс прямо в машине полиции

Полиция. Иллюстративное фото / kolesa.ru

В США пара крайне нетрезвых велосипедистов, задержанная полицейскими, устроила сеанс секса прямо в патрульной машине по дороге в участок.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Fox News. По данным журналистов, 35-летняя Меган Линн Мондарано и 31-летний Аарон Сет Томас были остановлены полицией после того, как их едва не сбила машина.

Оказалось, что пара села на велосипеды, крепко выпив в баре. Кроме того, мужчина захватил с собой с целью "догнаться" семь банок пива.

После задержания, уже в патрульной машине, пара внезапно начала раздеваться и занялась сексом. Когда патрульные попытались остудить их пыл, Томас сбил с ног полицейского и убежал. Позже он был задержан в голом виде за близлежащим ларьком.

Напомним, ранее в России пара занялась сексом прямо возле церкви. До этого учительница занялась сексом с учеником, соблазнив его порно.