"Моя промежность - не собственность правительства": в Индонезии отстаивали секс до брака

В Индонезии тысячи протестующих отстаивали право на секс до брака / Reuters

В Индонезии по всей территории прошли массовые акции протеста против проекта закона, в котором, в частности, за секс до брака предусмотрено суровое наказание - до 1 года тюрьмы.

Во вторник, 24 сентября, на улицы городов страны вышли тысячи протестующих, а в столице - Джакарте - произошли серьезные стычки, активисты требовали организовать встречу со спикером местного парламента Бамбангом Соесатйо, сообщает ВВС Україна.

По данным издания, протестующие бросали в правоохранителей камни, а те, в свою очередь, использовали слезоточивый газ и водометы. У одной из митингующих женщин был плакат с надписью: "Моя промежность - не собственность правительства".

Напомним, на прошлой неделе президент Индонезии Джоко Видодо дал указание отложить ратификацию проекта закона, в котором прописано наказание за секс до брака, однако активисты не прекратили протесты, поскольку боялись принятия документа.

В законопроекте также предусмотрено наказание за гражданский брак. Если документ вступит в силу, его нормы будут распространяться не только на индонезийцев, но и на туристов.