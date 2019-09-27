Педагог соблазнила ученика и занялась с ним сексом в школьном классе

Учительница. Иллюстративное фото / bipbap.ru

35-летняя педагог Кристен Линн Бойл, трудящаяся психологом в одной из школ штата Калифорния, была арестована за совращение ученика.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид The Sun. По данным журналистов, женщине вменяют в то, что она использовала свои профессиональные навыки - для того, чтобы склонить подростка к сексу.

По данным полиции, впервые женщине удалось совратить ученика в апреле минувшего года. Причем сексом она занималась со своим малолетним любовником прямо в классе. Однако утаить преступную связь психологу не удалось.

Женщине предъявлено обвинение. Ее надолго поместили под арест.

Напомним, ранее в США учительница занялась сексом с учеником, соблазнив его порно. До этого в России пара устраивала BDSM-секс в многоэтажном доме, терроризируя соседей.